İstanbul merkezli 3 ilde FETÖ irtibatlı 5 doktor yakalandı
İsrail, Sumud Filosu'ndaki son gemiye de baskın düzenledi
Kamu-Sen'den çağrı: Memur ve emekliler için acil düzenleme şart
Gürsel Tekin göreve devam edecek
Eylülde fiyatı en çok artan ve düşen ürünler belli oldu
Memur Sen: Hakem Kurulu'nun kararı yine enflasyona yenildi
Ekim ayı kira artış oranı belli oldu
Kredi frenine rağmen otomobil hız kesmiyor
MİT, İsrail casusu dedektifi yakaladı
Pompaya yansıdı: LPG'ye zam geldi!
Komisyon çalışmalarında yol haritası İmralı'ya gidiş gündemde yok
Aziz İhsan Aktaş'ın 16 şirketine kayyum atandı
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Ayşe Barım'ın tahliyesine yapılan itiraz kabul edildi
Bakan Bayraktar: Türkiye 2027'den sonra en ucuz gazı alacak
Dışişlerinden İsrail'in alıkoyduğu Türk Vatandaşlarına dair açıklama
Ak Partili Vekilin yaralandığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti
İstanbul'da eylülde fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu
Altın rekor kırarken o ilde kuyumcular talebe yetişemiyor!
İstanbul'da servis ücreti tartışması: Uygulama farklı, şirket fiyatları farklı
İsrail, Küresel Sumud Filosunda 48 Türk vatandaşını alıkoydu
Başkentliler dikkat! İki ilçeye 24 saat su verilmeyecek
Marmara Denizi'nde 4 büyüklüğünde yeni deprem
Uzmanlar Marmara Denizi'ndeki depreme ne dedi?
'Türkiye'den İsrail'e ticari gemiler gidiyor' iddiasına açıklama
HAK-İŞ'ten Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçi temsiliyeti çağrısı
Prof Dr. Naci Görür: Her an büyük bir deprem olabilir!
Yaya geçidinde ölüm: Tam kusurlu sürücüye 10 taksitle para cezası
Üniversite eğitimi daha kısa sürede tamamlanabilecek
Erdoğan'dan Sumud Filosu açıklaması: Haydutluğu lanetliyorum
Kredi frenine rağmen otomobil hız kesmiyor

Taşıt kredilerinin hacmi yüksek enflasyona karşın düşüşünü sürdürürken, otomobil satışlarında hızlanma dikkat çekiyor. Kredi stoku, eylül itibariyle son bir yılda 80 milyar liradan 50 milyar liraya gerilemesine rağmen, aynı dönemde otomobil ve hafif ticari araç satışları yüzde 25,7 artarak 110 bin adeti aştı. Kaynaklara göre, faiz gelirinin önemli bir bölümü otomobil pazarına gidiyor.

Kaynak : Ekonomim
Haber Giriş : 03 Ekim 2025 09:17, Son Güncelleme : 03 Ekim 2025 09:18
Kredi frenine rağmen otomobil hız kesmiyor

Otomotiv sektörü eylülde satış rekoru kırdı ama bu rekor krediyle gerçekleşmedi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) haftalık verilerine göre 26 Eylül ile biten hafta itibariyle taşıt kredi bakiyesi 50 milyar 404,15 milyon liraya indi ve son bir yılda yüzde 36,14 geriledi. Taşıt kredilerinin toplam tüketici kredileri içindeki payı da geçen yıl eylül sonunda yüzde 4,31 iken bu yıl eylülün son haftasında yüzde 1,95'e kadar geriledi.

Bir yılda bakiye 28.5 milyar lira azaldı

Merkez Bankası makroihtiyati önlemleri kapsamında taşıt kredilerinde aylık yüzde 2 büyüme sınırı uyguluyor. Yüksek faizler de taşıt kredisine iştahı azaltırken otomotiv sektöründe ise satış rekorları kırılıyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu verilerine göre geçen yıl 27 Eylül ile biten haftada taşıt kredi bakiyesi 78 milyar 925,4 milyon lira seviyesinde bulunuyordu. Yüksek faizleri ve aylık büyüme sınırı sonrasında taşıt kredi bakiyesi azalma eğilimine girdi. Bu yıl eylülün son haftasına gelindiğinde BDDK verilerine göre taşıt kredi bakiyesi 50 milyar 404,15 milyon liraya indi. Bu son bir yılda taşıt kredi bakiyesinin yüzde 36,14 gerilediğini, 28.5 milyar liralık bir azalma yaşandığını ortaya koyuyor.

Bankacılık sektöründe taşıt kredi faizleri aylık yüzde 3,79- 4,79 arasında değişiyor. Yüksek faizler taşıt kredi kullanımının azalmasında en büyük etkenlerden. Bankacılık sektörü kaynakları taşıt kredisi bakiyesinde azalma yaşanırken otomotiv sektöründe yaşanan hareketlenmeyi ise 'faiz geliri'ne yoruyor. Kaynaklara göre yüksek mevduat faizleri nedeniyle yüksek hacimli mevduatların yarattığı faiz geliri konut ve taşıt alımına yönlendiriliyor. Bu yönlendirme sadece mevduat faiz gelirlerinde değil yatırım fonlarından sağlanan faiz gelirlerinden de yapılıyor. Para piyasası fonları ile döviz fonlarına artan ilgi ve getirilerdeki yükselişler de özellikle bankacılık sektörü kaynaklarına göre lüks araca yönelimi de arttırdı.

Yüzde 4 paydan yüzde 1,95 paya geriledi

Taşıt kredisinde azalan bakiye artan tüketici kredileri içindeki payının da sert gerilemesine neden oldu. BDDK verilerine göre geçen yıl eylül sonunda taşıt kredileri toplam tüketici kredilerinin yüzde 4,31'ini oluşturuyordu. Geçen yıl sonunda bu pay yüzde 4'ün altına gerilerken bu yıl nisanın ilk haftasından itibaren de yüzde 3'ün altını gördü. Yüzde 2'nin altına ise eylülün ikinci haftasında gerileyen taşıt kredilerinin toplam tüketici kredileri içindeki payı 26 Eylül haftası itibariyle ise yüzde 1,95'e kadar düştü. Bir yılda toplam tüketici kredileri içinde taşıt kredilerinin aldığı paydaki azalma 2.4 puana ulaştı.

ŞEBNEM TURHAN

