Fabrikada ikinci zehirlenme vakası: Hastaneye kaldırıldılar
Burdur Şeker Fabrikası'nda 1 Ekim'de yaşanan zehirlenme vakasının ardından bugün de benzer bir olay yaşandı. Dört işçi, karbonmonoksit zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Haber Giriş : 03 Ekim 2025 10:21, Son Güncelleme : 03 Ekim 2025 10:22
Burdur Şeker Fabikası'nda ikinci zehirlenme vakası yaşandı.
Fabrikada 1 Ekim günü kireç ocağında çalışan yedi işçi zehirlenme şüphesiyle Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi edilmişti.
Bugün saat 06.00 sıralarında da aynı kireç ocağında çalışan altı işçide baş dönmesi ve mide bulantısı şikayeti görüldü.
İhbarla olay yerine sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.
İşçiler Suat Y., İsmail Y., Bayram Ç. ve Şaban Y. karbonmonoksit zehirlenmesi şüphesi ile Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüdü.
İki işçi ise sağlık ekiplerinin kontrolünün ardından hastaneye gitmek istemedi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.