Memur Sen: Hakem Kurulu'nun kararı yine enflasyona yenildi

3 ayda enflasyon farkı %2,39'a çıktı

TÜİK'in açıkladığı verilere göre eylül ayında enflasyon oranı yüzde 3,23 olarak gerçekleşti. Böylece temmuz-eylül dönemini kapsayan üç aylık enflasyon yüzde 7,51 oldu. Memurlar için enflasyon farkı ise yüzde 2,39'a ulaştı. Memur-Sen, 2025 yılının ikinci yarısı için verilen yüzde 5'lik toplu sözleşme zammının yalnızca üç ay dayanabildiğini hatırlattı.

"Maaşlar enflasyon sarmalından kurtarılmalı"

Memur-Sen açıklamasında, maaşların hedeflenen enflasyona göre değil piyasa gerçeklerine göre belirlenmesi gerektiğini vurguladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kamu görevlileri ve emeklilerinin yaşadığı maaş kayıpları ortadadır. Acilen 'enflasyona uydurulmayan maaşlar, maaşları sürekli ezen enflasyon' sarmalından kurtulmamız gerekmektedir. Kış aylarında artacak enerji ve eğitim giderleri kamu çalışanlarını daha da zorlayacaktır."

"TBMM bütçe görüşmelerinde telafi edilmeli"

Memur-Sen, Hakem Kurulu'nun verdiği kararların kamu emekçilerinin zararına olduğunu savunarak TBMM'de yapılacak bütçe görüşmelerine dikkat çekti.

"Kamu İşveren Heyeti yanlışını görmeli, Hakem Kurulu kararı uygulamaya geçmeden bu yanlıştan dönülmelidir. Bütçe görüşmelerinde sosyal devlet anlayışına yakışır şekilde bu kayıplar telafi edilmelidir."

Memur-Sen, geçmiş yıllarda dile getirdikleri uyarıların birer birer gerçekleştiğini, 2026 ve 2027 yıllarında da mevcut kararların kamu çalışanları için kayıp doğuracağını ifade etti.