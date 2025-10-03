Eylülde fiyatı en çok artan ve düşen ürünler belli oldu

İstanbul merkezli 3 ilde FETÖ irtibatlı 5 doktor yakalandı
Tüketici fiyatları bazında eylülde en yüksek fiyat artışı yüzde 61,67 ile üniversite eğitiminde gerçekleşirken en çok ucuzlayan ürün yüzde 17,29 ile hava yoluyla yolcu taşımacılığı olarak belirlendi.

Haber Giriş : 03 Ekim 2025 10:52, Son Güncelleme : 03 Ekim 2025 10:50
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, üniversite eğitimindeki fiyat artışını, yüzde 36,62 ile diğer konaklama hizmetleri (öğrenci yurtları) ve yüzde 19,84 ile yumurta izledi.

Eylülde fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında, yüzde 19,16 ile taze balık, yüzde 13,45 ile otobüs ile şehir içi yolcu taşımacılığı, yüzde 11,95 ile taze sebzeler (patates hariç) ve yüzde 11,82 ile tavuk eti yer aldı.

En çok hava yolu ile yolcu taşımacılığı ucuzladı

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü, yüzde 17,29 ile hava yoluyla yolcu taşımacılığında gerçekleşti. Bunu yüzde 5,75 ile sağlık sigortası, yüzde 5,29 ile evcil hayvanlarla ilgili ürünler, yüzde 3,94 ile evle ilgili diğer temizlik malzemeleri (bulaşık süngeri, çöp torbası gibi), yüzde 2,59 ile kara yoluyla şehirler arası yolcu taşımacılığı takip etti.

