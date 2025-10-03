Gürsel Tekin göreve devam edecek

CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nin iptali için Özlem Erkan tarafından açılan davada yeni gelişmeler yaşandı. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, davanın ilk duruşmasını gerçekleştirdi.

Mahkeme, 2 Eylül'de aldığı ara kararla CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetimini "tedbiren görevden uzaklaştırmış", yerine Gürsel Tekin ile birlikte beş kişiyi kayyum olarak atamıştı. Ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı davanın da eklenmesiyle iki dosya birleştirilmişti.

Süreç devam ederken CHP, 24 Eylül'de olağanüstü kongreye gitmiş ve seçim sonrası Özgür Çelik yeniden İstanbul İl Başkanı seçilmişti. Ancak mahkeme, seçim öncesinde İstanbul Valiliği ve Sarıyer İlçe Seçim Kurulu'na seçimin durdurulması yönünde yazı göndermiş, YSK ise seçimin yapılmasına karar vermişti.

CHP'nin başvurusu istinafa taşınmıştı

İlk duruşmaya taraf avukatları katılırken, Özlem Erkan'ın avukatı davanın kabulünü istedi, CHP avukatları ise reddi hakim talebinde bulundu. Mahkeme, reddi hakim talebini reddetti. CHP'nin kayyum kararının iptali için yaptığı başvuru geçtiğimiz hafta reddedilmiş ve istinafa taşınmıştı.

Mahkeme, istinaf sürecinin tamamlanmasını beklemeye karar verdi ve davayı 21 Kasım'a erteledi. Bu süreçte Gürsel Tekin ve kayyum heyetinin görevine devam edeceği belirtildi.