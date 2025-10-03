İstanbul merkezli 3 ilde FETÖ irtibatlı 5 doktor yakalandı
TVF'nin girişim ekosistemine desteği 100 milyon doları aştı

Türkiye girişimcilik ekosistemini desteklemek için Türkiye Varlık Fonu (TVF) tarafından kurulan Türkiye Teknoloji Fonu (TTF), son iki senede 10'dan fazla fona toplam 100 milyon doları aşan yatırım taahhüdünde bulundu.

TVF'nin girişim ekosistemine desteği 100 milyon doları aştı

TVF çatısı altında 2023'te kurulan ve Türkiye'deki girişim ekosistemini geliştirmeyi, dünya çapında önde gelen girişim sermayesi fonlarını ve girişimcileri ülkeye çekmeyi hedefleyen TTF, ülkenin teknoloji temelli kalkınma vizyonuna katkı sağlamaya devam ediyor.

TTF, Türkiye'deki girişimcilere yatırım yapan fonları destekleyerek, girişimcilik ekosisteminin kurumsallaşmasına katkıda bulunuyor. Bu sayede Türkiye'deki sermaye piyasalarının derinleşmesi ve uluslararası ölçekte rekabet edebilen teknoloji şirketlerinin gelişimi teşvik ediliyor.

Yatırım stratejisini Türkiye merkezli girişim şirketlerine odaklayan TTF, kuruluş yeri, araştırma-geliştirme faaliyetleri ya da yönetim ve teknik ekip yapısı itibarıyla Türkiye ile güçlü bağları bulunan şirketlere yatırım yapan fonlara destek veriyor.

Bu yaklaşım, yerli girişimlerin küresel pazarlara açılmasını sağlarken, sürdürülebilir bir inovasyon kültürünün oluşmasına da katkı sunuyor.

10'dan fazla fona 100 milyon doları aşan yatırım taahhüdü

Bugün itibarıyla 10'dan fazla fona 100 milyon doları aşan yatırım taahhüdünde bulunan TTF, yalnızca finansman sağlamakla kalmıyor, yönetişim, stratejik gelişim ve büyüme odaklı desteklerle girişimcilere bütüncül bir değer önerisi sunuyor.

TVF'nin yurt içindeki stratejik yatırımlarına kaynak sağlama ve finansal piyasalarda iyileşme ve derinleşmeyi destekleme hedefi, TTF ile teknoloji ve inovasyon alanında daha da somutlaşıyor.

Yatırım yapılan fonların arasında uluslararası alanda tanınan fonlar da mevcut

TTF, girişim sermayesi ekosisteminin gelişimine hız kazandırıyor ve teknoloji tabanlı girişimlerin küresel ölçekte rekabet gücünü artırıyor.

TTF programında destek verilen fonlar, yalnızca Türkiye'de yatırımı olan girişim sermayesi ve özel sermaye fonlarıyla sınırlı kalmıyor, uluslararası alanda tanınmış köklü fonları da kapsıyor.

Hem Türkiye için uzun vadeli stratejik getiriler sağlayan hem de Türkiye girişimcilik ekosistemi için katalizör görevi üstlenen TTF, bu sayede Türkiye'nin yüksek katma değerli teknoloji üreten ve ihraç eden bir ekonomiye dönüşümüne katkı sağlıyor.

