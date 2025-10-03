İstanbul'da inşaata taşınan kum sırasında arabalar zarar gördü

İstanbul Esenyurt'ta inşaata getirilen kum, kavgaya neden oldu.

Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi'nde bir inşaata getirilen kum sokağı kapattı.

Döküldüğü sırada kumun içinden sıçrayan taşlar ise çevrede bulunan araçlarda çiziklere neden oldu.

ÇALIŞANLAR İLE MAHALLELİ TARTIŞMA YAŞADI

Sokakta bulunan bir diş kliniği çalışanının da aracı hasar görürken, diş hekimi ve inşaat çalışanları arasında tartışma yaşandı.

TARTIŞMA TEKMELİ KAVGAYA DÖNDÜ

Kısa sürede büyüyen tartışma tekme tokat kavgaya dönerken, onlarca vatandaş tarafları sakinleştirmeye çalıştı.

Yaşananlar ise saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.