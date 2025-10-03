İstanbul'da 3 adliyenin başsavcısı değişti
Bakan Kurum: Filistin kazanacak, Gazzeli kardeşlerimiz kazanacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Küresel Sumud Filosu'nda bulunanları selamlayarak, "Hepsinin bir an önce serbest bırakılmasını diliyorum. Biliyoruz ki bu yaşatılanlar kimsenin yanına kalmayacak. İnsanlık kazanacak, iyilik kazanacak, Filistin kazanacak, Gazzeli kardeşlerimiz kazanacak" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Ekim 2025 13:00, Son Güncelleme : 03 Ekim 2025 15:56
Kurum, Konya'da bir otelde düzenlenen Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) Kongresi'nde, şehirlerin sadece binaların, yolların ve meydanların toplamı olmadığını söyledi.

Şehrin geçmişi yansıttığına işaret eden Kurum, "Şehir, bugünü yaşatır, yarına istikamet verir. Bu anlayışla yaptığımız her eserde Selçuklunun inceliğini, Osmanlı'nın kudretini ve Cumhuriyetimizin kararlılığını yansıtıyoruz. İşte bugün 81 ilimizin tamamında hayat geçirdiğimiz eserlerde, deprem bölgesindeki 453 bin konutumuzda, on binlerce iş yerimizde, sosyal ve kültürel yapılarımızın tamamının inşasında bu anlayışla hareket ediyoruz ve etmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Kurum, Türkiye'nin şehircilik vizyonunun çok güçlü olduğuna, Türkiye'nin yerel yönetim kültürünün geleceği aydınlattığına dikkati çekti.

"Bir milyondan fazla vatandaşımızı evlerine yerleştirdik"

Afetlere hazırlık, gıda güvenliği, çatışma sonrası toparlanma ve barışın inşası konularının bölgenin en acil ihtiyaçları olduğunu anlatan Kurum, "Afetlere hazırlık ve afet sonrası inşa konusunda Türkiye'nin ciddi bir tecrübesi, bilgi birikimi vardır. Son olarak asrın felaketini yaşadık. 14 milyon insanımızın etkilendiği bu büyük afet sonrasında devletimiz ve milletimizin gücüyle ayağa kalktık ve gelinen noktada 300 bin konutu tamamladık, bir milyondan fazla vatandaşımızı evlerine yerleştirdik. İnşallah yıl sonuna yuvasına girmeyen kardeşimiz kalmayacak, 450 bin yuvamızın anahtarlarını teslim etmiş olacağız." ifadelerini kullandı.

"Filistin kazanacak, Gazzeli kardeşlerimiz kazanacak"

Kurum, UCLG-MEWA kongresinin, yerel yönetimlerle dayanışmayı küresel vizyona dönüştürmek için atılan önemli bir adım olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Bugünkü toplantımızı büyük bir eksiklikle gerçekleştiriyoruz. UCLG-MEWA Başkanı, Filistin El-Halil Belediye Başkanı, İsrail'in Gazze'de devam eden soykırımı yüzünden alıkonuldu. Bu yüzden kendisi bugün aramızda değil. Gazze'de uygulanan bu katliam, bu zulüm Filistin meselesinin insanlık için ne kadar utanç dolu bir boyuta ulaştığını bir kez daha gözler önüne seriyor. Gazze'yi bombalarla yıkıma uğratan, açlığa terk eden İsrail, yükü sadece insanlık olan, oradaki insanlara yardım götüren Sumud Filosu'na da tahammül edemedi. Hukuk tanımazlığını, tüm dünyaya bir kez daha gösterdi. Buradan insanlığın ortak vicdanına yapılan barbar saldırıyı lanetliyorum. Bu filoda bulunan, küçük teknelerde dünyanın vicdanını taşıyan tüm kardeşlerimi selamlıyorum. Hepsinin bir an önce serbest bırakılmasını diliyorum. Biliyoruz ki bu yaşatılanlar kimsenin yanına kalmayacak. İnsanlık kazanacak, iyilik kazanacak, Filistin kazanacak, Gazzeli kardeşlerimiz kazanacak."

"Türkiye, Gazze'nin inşası için hayatın yeniden canlanması için her şeyini verecektir"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünyadaki haksızlıklara karşı en yüksek sesle karşı çıktığına işaret eden Kurum, "Konya, Gazze'dir, Filistin'dir, Türkiye'dir. İnşallah Gazze özgürlüğüne kavuştuğunda bilin ki Türkiye'de yaşayan 86 milyon kardeşleri, Gazze'nin inşası için hayatın yeniden canlanması için her şeyini verecektir. Biz de orada gönüllü olarak, nasıl deprem bölgesinde 2 yılda 500 bini aşkın konutu inşa ettiysek, bundan sonra da yine Gazzeli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

UCLG Dönem Başkanı, Türk Dünyası Belediyeler Birliği Başkanı Uğur İbrahim Altay da UCLG-MEWA'nın yerel yönetimlerin uluslararası alanda temsil edilmesi, işbirliğinin geliştirilmesi ve ortak sorunlara ortak çözümler üretilmesi için çok önemli bir platform olduğunu söyledi.

Kongreyle yerel demokrasinin güçlenmesine ve diplomasinin yaygınlaşmasına da katkı sağladığına dikkati çeken Altay, "Gündemimizi şekillendirecek birçok başlık üzerinde görüş alışverişinde bulunacağız. Afetlerin tarım ve gıda sistemleri üzerindeki etkilerinden barışın inşasına, çatışma sonrası toparlanma süreçlerinden yerel kalkınmaya kadar pek çok kritik meseleyi ele alacağız" dedi.

