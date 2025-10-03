Yağmur geceden beri sürüyor: Arabalar sular altında kaldı

Muğla'da sağanak yağış ve fırtına su baskınlarına neden oldu.

Ortaca ilçesinde akşam saatlerinden bu yana şiddetli yağış aralıklarla devam ediyor.

Yağış nedeniyle kent merkezi ile bazı mahallelerde su baskınları meydana geldi, araçlar yolda kaldı, ev ve iş yerlerini su bastı.

Merkez mezarlığında birçok kabir sular altında kaldı. İlçede yağış nedeniyle zaman zaman hasarlı kazalar da yaşandı.

MİLAS'TA BİR TEKNE BATTI

Milas ilçesine bağlı Ören Mahallesi'nde kıyıda bağlı bir tekne battı. Sahil Güvenlik ve belediye ekipleri, bölgede inceleme yaptı. Fırtına nedeniyle zaman zaman elektrik kesintileri yaşandı.

Menteşe ilçesinde ise sağanak ve dolu sebebiyle su birikintileri oluştu, araçlar ilerlemekte güçlük çekti, yayalar zor anlar yaşadı.

Bodrum'da sabah saatlerinde kısa süreli sağanak etkili oldu. Zaman zaman rüzgarın da etkili olduğu ilçede 12 metrelik bir tekne kıyıya sürüklendi.

FETHİYE'DE GÖKKUŞAĞI

Fethiye ilçesinde sabah saatlerinde başlayan yağış etkisini sürdürüyor. Yağış nedeniyle kara yollarında su birikintileri oluştu.

Yağışın etkisini azalttığı sırada Fethiye Limanı üzerinde gökkuşağı oluştu. Teknelerin üzerinde beliren gökkuşağı güzel görüntüler oluşturdu.

Gökkuşağını fark eden bazı vatandaşlar, o anları cep telefonlarıyla görüntüledi.