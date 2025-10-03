İstanbul'da 3 adliyenin başsavcısı değişti
TÜİK açıkladı: Eylül'de fiyatı en çok artan ve azalan ürünler
Çanakkale'deki akran zorbalığı olayında görevden uzaklaştırma kararı
KDK: ÖSYM iptal edilen soru ücretlerini iade etmeli
Bakan Yerlikaya'dan polisler için mazeret ataması açıklaması
Kamuda kaçak mal operasyonu: Kamu görevlileri dahil 9 tutuklama
Ak Partili belediye başkanının tüm mal varlığına el konuldu
Mahalli İdareler Reform Paketi hazır
MİT, İsrail'e bilgi satan avukatı yakaladı
Sahte Plakalı ve Çakarlı Araca Rekor Ceza: 334 Bin Lira
Memur zamları eridi: Devlet Memurları Konfederasyonu'ndan tepki
Cevdet Yılmaz: Enflasyonla mücadelemiz devam etmektedir
Hatay'da deprem konutlarının hak sahipleri belirlendi
Bakan Şimşek: Dezenflasyonun devamını sağlayacağız
İstanbul merkezli 3 ilde FETÖ irtibatlı 5 doktor yakalandı
İsrail, Sumud Filosu'ndaki son gemiye de baskın düzenledi
Kamu-Sen'den çağrı: Memur ve emekliler için acil düzenleme şart
Gürsel Tekin göreve devam edecek
Eylülde fiyatı en çok artan ve düşen ürünler belli oldu
Memur Sen: Hakem Kurulu'nun kararı yine enflasyona yenildi
Ekim ayı kira artış oranı belli oldu
Kredi frenine rağmen otomobil hız kesmiyor
MİT, İsrail casusu dedektifi yakaladı
Pompaya yansıdı: LPG'ye zam geldi!
Komisyon çalışmalarında yol haritası İmralı'ya gidiş gündemde yok
Aziz İhsan Aktaş'ın 16 şirketine kayyum atandı
Ayşe Barım'ın tahliyesine yapılan itiraz kabul edildi
Bakan Bayraktar: Türkiye 2027'den sonra en ucuz gazı alacak
Dışişlerinden İsrail'in alıkoyduğu Türk Vatandaşlarına dair açıklama
Ak Partili Vekilin yaralandığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti
Çay devi Türkiye pazarından çekiliyor: Üretim devredildi

İngiltere merkezli çay markası Lipton, Türkiye'de 39 yıl süren faaliyetini sonlandırdı ve üretim tesislerini Özgür Çay'a devretme kararı aldı. Rize'deki üretim tesislerinin devri için taraflar arasında anlaşmaya varıldı.

Haber Giriş : 03 Ekim 2025 14:13
Çay devi Türkiye pazarından çekiliyor: Üretim devredildi

Dünyanın önde gelen çay üreticilerinden İngiltere merkezli Lipton, Türkiye'de 39 yıllık faaliyetinin ardından üretimi sonlandırıyor. Firma, Rize'deki iki işleme tesisinin mülkiyetinin Özgür Çay'a devredileceğini açıklarken, konuya ilişkin şu bilgilere yer verdi:

"Konu değerlendirme ve onayı için Rekabet Kurulu'na sunulmuştur"

"Lipton Teas and Infusions ile Öz-Gür Çay A.Ş. arasında, Rize Pazar ve Fındıklı'da bulunan yaş çay işleme tesislerimizin mülkiyetine sahip "Lipton Çay Üretim A.Ş." hisselerinin Öz-Gür Çay A.Ş.'ye devri için yürütülen görüşmelerde anlaşmaya varılmıştır. Yasal süreç gereği konu değerlendirme ve onayı için Rekabet Kurulu'na sunulmuştur.

"Yaş çay alımı ve işleme tesislerimizi devretmiş bulunuyoruz"

Türkiye Today'de yer alan habere göre, bu adım, 2022 yılında Unilever'den ayrılarak bağımsız bir şirket haline geldiğimizde başlayan küresel dönüşüm stratejimizin bir parçasıdır. İş modelimizi yenilerken amacımız en iyi çayı seçmek, harmanlamak ve çayseverlerle buluşturmak gibi temel güçlü yanlarımıza odaklanmaktır. Bu amaç doğrultusunda farklı pazarlarda da çay tarlalarımızı, yaş çay alımı ve işleme tesislerimizi devretmiş bulunuyoruz.

"Lipton türkiye operasyonları yeni tesisle gücünü sürdürüyor"

Türkiye'deki faaliyetlerimiz bugüne kadar olduğu gibi mevcut "Lipton Gıda ve Çay Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi" kimliğimizle devam etmektedir. Tedarikçi iş ortaklarımız ile çalışarak kalite, sürdürülebilirlik ve güvenlik standartlarımıza uygun çay alımımız devam edecektir. 2025 yılında Sakarya'da 30 milyon Euro yatırımla hayata geçirdiğimiz yeni inovasyon, çay harmanlama ve paketleme tesisimiz, 39 yıldır gururla ve güçlü bir bağlılıkla faaliyet gösterdiğimiz Türkiye'de operasyonlarımızın kalbi olarak hizmet vermeye devam edecektir.


