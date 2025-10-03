Memur zamları eridi: Devlet Memurları Konfederasyonu'ndan tepki

TÜİK'in Eylül 2025 enflasyon verilerine göre, fiyatlar aylık %3,23, yıllık ise %33,29 arttı. Üç aylık kümülatif enflasyon %7,5'e ulaşırken, memurların temmuzda aldığı %5'lik maaş artışı şimdiden eridi.

Devlet Memurları Konfederasyonu Genel Başkanı Osman Kaya, yaptığı açıklamada, "Kamu personeli yılın ikinci yarısında %5 zam almıştı. Ancak bu zam, enflasyon karşısında şimdiden eridi. Önümüzde daha üç aylık veri var ve memurun maaşı erimeye devam edecek. Memuru yoksulluğa mahküm eden sendikalara mecbur değiliz, sendika tercihimizi yeniden gözden geçirmeliyiz" dedi.

Enflasyon açıklamasının ardından konfederasyon, TÜİK önünde basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamayı Konfederasyon Genel Sekreteri Tuncay Cengiz yaptı. Konuşmasına Gazze'deki insanlık dramına ve Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırıya tepki göstererek başlayan Cengiz, memur ve emeklilerin yaşadığı ekonomik zorluklara dikkat çekti.

Cengiz, "TÜİK'in açıkladığı %3,23'lük enflasyonla birlikte temmuzda verilen %5'lik maaş artışı yok oldu. Şimdiden %2,38 enflasyon farkı ortaya çıktı. ARGE birimimizin verilerine göre açlık sınırı 30 bin 102 TL'ye, yoksulluk sınırı ise 91 bin 304 TL'ye çıktı. Buna karşın ortalama memur maaşı 56 bin 774 TL, emekli maaşı ise 23 bin 755 TL. Bu şartlarda geçinmek imkansız" dedi.

Cengiz, hükümete ve TBMM'ye şu talepleri iletti:

Memurlara en az %30 refah payı verilmesi,

Bayram ikramiyesi, büyükşehir ve lojman tazminatı ile aile-çocuk yardımlarının artırılması,

Vergi diliminin %15'te sabitlenmesi,

3600 ek gösterge, sözleşmelilerin 1+1 kadroya geçişi ve mülakatların kaldırılması,

Sağlık ve teknik hizmet çalışanlarının mali haklarının eşitlenmesi,

Yeşil pasaport, disiplin affı ve banka promosyonlarının merkezi olarak düzenlenmesi.

"Memurlar artık bıktı, yoruldu. TÜİK'in verilerine güvenmiyoruz. TBMM'yi acilen göreve davet ediyoruz. Biz hakkımız olan insanca yaşamı istiyoruz" diyen Cengiz, sözlerini tamamladı.

Basın açıklamasının sonunda ise sembolik bir protesto yapıldı. Konfederasyon üyeleri, "simit almaya gücü yetmeyen memurun yeni öğle yemeği" diyerek çeyrek balık ekmek dağıttı.