İstanbul'da 3 adliyenin başsavcısı değişti
TÜİK açıkladı: Eylül'de fiyatı en çok artan ve azalan ürünler
Çanakkale'deki akran zorbalığı olayında görevden uzaklaştırma kararı
KDK: ÖSYM iptal edilen soru ücretlerini iade etmeli
Bakan Yerlikaya'dan polisler için mazeret ataması açıklaması
Kamuda kaçak mal operasyonu: Kamu görevlileri dahil 9 tutuklama
Ak Partili belediye başkanının tüm mal varlığına el konuldu
Mahalli İdareler Reform Paketi hazır
MİT, İsrail'e bilgi satan avukatı yakaladı
Sahte Plakalı ve Çakarlı Araca Rekor Ceza: 334 Bin Lira
Memur zamları eridi: Devlet Memurları Konfederasyonu'ndan tepki
Cevdet Yılmaz: Enflasyonla mücadelemiz devam etmektedir
Hatay'da deprem konutlarının hak sahipleri belirlendi
Bakan Şimşek: Dezenflasyonun devamını sağlayacağız
İstanbul merkezli 3 ilde FETÖ irtibatlı 5 doktor yakalandı
İsrail, Sumud Filosu'ndaki son gemiye de baskın düzenledi
Kamu-Sen'den çağrı: Memur ve emekliler için acil düzenleme şart
Gürsel Tekin göreve devam edecek
Eylülde fiyatı en çok artan ve düşen ürünler belli oldu
Memur Sen: Hakem Kurulu'nun kararı yine enflasyona yenildi
Ekim ayı kira artış oranı belli oldu
Kredi frenine rağmen otomobil hız kesmiyor
MİT, İsrail casusu dedektifi yakaladı
Pompaya yansıdı: LPG'ye zam geldi!
Komisyon çalışmalarında yol haritası İmralı'ya gidiş gündemde yok
Aziz İhsan Aktaş'ın 16 şirketine kayyum atandı
Ayşe Barım'ın tahliyesine yapılan itiraz kabul edildi
Bakan Bayraktar: Türkiye 2027'den sonra en ucuz gazı alacak
Dışişlerinden İsrail'in alıkoyduğu Türk Vatandaşlarına dair açıklama
Ak Partili Vekilin yaralandığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti
Asgari ücretlinin alım gücü 9 ayda 5 bin 600 lira eridi!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan eylül ayı enflasyon verileriyle birlikte asgari ücretlinin 9 aylık kaybı netleşti. Resmi enflasyon verilerine göre asgari ücret enflasyon karşısında 5 bin 621 lira eridi.

Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 03 Ekim 2025 14:25, Son Güncelleme : 03 Ekim 2025 15:57
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon verileri, asgari ücretlinin yılın ilk dokuz ayında ciddi bir alım gücü kaybı yaşadığını ortaya koydu.

TÜİK'e göre Ocak-Eylül 2025 döneminde tüketici fiyatlarındaki artış yüzde 25,43 seviyesinde gerçekleşti. Böylece asgari ücret yıl başından bu yana enflasyon karşısında 5 bin 621 lira eridi.

2025 yılı için net 22 bin 104 lira olarak belirlenen asgari ücretin dokuz aylık erimeyle birlikte alım gücü 16 bin 483 liraya geriledi.

2026'da asgari ücret ne kadar olur?

Milyonlarca çalışan açlık sınırının altında kalan asgari ücretle geçim mücadelesi verirken, gözler ocak ayında yapılacak zam oranına çevrildi. Geçen yıl asgari ücrete ilişkin zam tahmini tutan ABD'li banka JPMorgan 2026 yılında asgari ücretin yüzde 20 artacağını öngördü.

Bankanın tahmininin geçen yıl olduğu gibi 2026 için de tutması durumunda net asgari ücretin 26 bin 525 TL olması bekleniyor.

Dünya Gazetesi yazarı ve sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun da 2026 yılı için asgari ücret tahmini paylaşmış ve 26-27 bin lira bandına işaret etmişti. Erdursun, "Ben asgari ücretin yüzde 20 civarında arttırılacağını düşünüyorum. Çünkü 2026 yılında hedeflenen enflasyon yüzde 16. Hedeflenen enflasyon doğrultusunda artışlar yapıyorlar" dedi.

