Mabel Matiz'e 3 yıla kadar hapis talebi

Mabel Matiz'in son şarkısı 'Perperişan''ın sözlerinde müstehcen betimlemelerin yapıldığı gerekçesiyle yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede Mabel Matiz'in 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

Daha önce birçok kez yazdığı şarkı sözleriyle gündem olan Mabel Matiz, son çıkardığı şarkı ile tekrar gündem oldu.

Sözleri nedeniyle kamuoyunda tepkilere neden olan şarkıcıya ilişkin bakanlık harekete geçti.

ERİŞİM ENGELİ GETİRİLDİ

Mabel Matiz'in "Perperişan" adlı şarkısına, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın talebiyle erişim engeli getirildi.

Bu kapsamda bir son dakika gelişmesi daha yaşandı.

İDDİANAME DÜZENLENDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüpheli Karaca'ya ait olan 'Perperişan' isimli şarkının sözlerinin cinsel arzuyu dolaylı yoldan tahrik edici, bedensel ve ruhsal metaforlarla erotik çağrışımlar oluşturduğu, cinsel birleşmeye yönelik betimlemelerin yapıldığı ve bu betimlemelerin ve sözlerin herkes tarafından kolayca anlaşılabildiği anlatıldı.

SÖZLERİN ÇOCUKLARIN KORUNMASI AÇISINDAN TEHLİKE ARZ ETTİĞİ BELİRTİLDİ

Hazırlanan iddianamede, bu şarkının şüphelinin rızası ve onayı doğrultusunda sosyal medyada aleni bir şekilde paylaşılarak umuma açık bir şekilde yayınlandığı, bu dijital platform üzerinden yapılan yayınlara herhangi bir yaş sınırlamasının da uygulanmadığı, bu sebeple kamu düzeni ve çocukların korunması açısından tehlike arz ettiği belirtildi.

SÖZLERDE ANLAM BÜTÜNLÜĞÜNE BAKILDIĞINDA ŞÜPHELİNİN SAVUNMASINI KARŞILAMADI

İddianamede ayrıca, çocukların erişebileceği platformlarda yayınlamış olması da, şüpheli Karaca'nın üzerine atılı suçun nitelikli haline de sebebiyet verdiği, her ne kadar şüpheli ifadesinde üzerine atılı suçlamayı kabul etmeyip 'diyo şeytan üstüne atla da sal kuşu hanesine' sözü ile sevdiği kişinin evine haber yollamak anlamında kullandığını söylemişse de, şarkının tamamına ve özellikle de bu iki cümlenin anlam bütünlüğüne bakıldığında şüphelinin savunmasını karşılamadığı kaydedildi.

3 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Hazırlanan iddianamede şüpheli Fatih Karaca'nın 'müstehcen yayınların yayınlanmasına aracılık etmek' suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

