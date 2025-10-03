İstanbul'da 3 adliyenin başsavcısı değişti
Mahalli İdareler Reform Paketi hazır

Belediyelerin gelirlerini konser harcamalarıyla çarçur etmesinin önüne geçilecek

Mahalli İdareler Reform Paketi hazır

Hükümetin hazırladığı Mahalli İdareler Reform Paketi ile belediyelerin kaynak kullanımına yeni bir çerçeve getiriliyor. Paket kapsamında, konser ve benzeri harcamalarla bütçelerin savurganca kullanılmasının önüne geçilecek, belediyelerin gelirleri öncelikli hizmetlere yönlendirilecek.

Reformun amacı mali disiplin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel yönetimlerde mali disiplini güçlendirecek adımların hayata geçirileceğini belirterek, "Mahalli İdareler Reform Paketi hazır. Bu paketle belediye başkanlarının daha verimli hizmet etmesini, halkın da daha iyi hizmet almasını sağlayacağız." dedi.

Yeni düzenlemeye göre belediyelerin öncelikli görevleri; içme suyu, kanalizasyon, çevre temizliği, ulaşım ve sosyal donatı hizmetleri olacak. Belediyelerin merkezi idareden ve İller Bankası'ndan gelen ödenekleri ile dış kredilerin amacı dışında kullanılmasına izin verilmeyecek.

Denetim komisyonu kurulacak

Belediyelerin gelir ve giderlerinde şeffaflığı artırmak için ayrıca bir Denetim Komisyonu kurulması planlanıyor. Sayıştay ve İçişleri Bakanlığı denetimlerinin yanı sıra bu komisyon da belediyelerin kaynakları etkin kullanıp kullanmadığını izleyecek.

Öncelikli hizmetler öne çıkacak

Yeni reform paketiyle belediyeler, temel hizmetlerini yerine getirmeye odaklanacak. Altyapı, içme suyu ve çevre temizliği gibi zorunlu görevler önceliklendirilecek; kültürel etkinlikler ve konser gibi harcamalar ise ancak bu hizmetlerin yanında ve imkanlar elverdiği ölçüde yapılabilecek.

