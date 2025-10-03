Tekirdağ'da aniden yola çıkan çocuğa araç çarptı

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesi Kabahöyük Mahallesi'nde, yolun karşısına geçmeye çalışan 13 yaşındaki M.A.İ., F.Ö. yönetimindeki 22 UC 422 plakalı hafif ticari aracın çarpması sonucu ağır yaralandı.

Çarpmanın etkisiyle çocuk metrelerce savruldu.

ÖNCE VATANDAŞLAR, SONRA SAĞLIK EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi Hayrabolu Devlet Hastanesi'nde yapılan M.A.İ, daha sonra Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

KAZA ANI GÖRÜNTÜLENDİ

Feci kaza, çevredeki bir aracın araç kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, çocuğun aniden yola çıktığı ve sürücünün frene basmasına rağmen çarpmanın önlenemediği görüldü.

Olayla ilgili jandarma ekiplerince soruşturma başlatıldı.