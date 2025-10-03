Ak Partili belediye başkanının tüm mal varlığına el konuldu

Kırıkkale'de Yahşihan Belediyesi'ne düzenlenen operasyonun ardından yürütülen "irtikap" soruşturması genişliyor. Tutuklanan Belediye Başkanı Ahmet Sungur, Belediye Başkan Yardımcısı C.Y., eski dönem Belediye Başkan Yardımcısı O.U., imar müdürü S.A. ile iş insanı ve eski dönem imar müdürü U.B.'nin yanı sıra, adli kontrolle serbest bırakılan eski bir çalışanın da tüm mal varlıklarına el konulması kararı alındı.

Ayrıca U.B.'nin sahibi olduğu Kuzey Geometik Proje Danışmanlık Ltd. Şti.'nin mal varlıkları da donduruldu.

NE OLMUŞTU?

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 19 Eylül'de Yahşihan Belediyesine yönelik başlatılan soruşturmada, Belediye Başkanı Sungur ile Belediye Başkan Yardımcısı C.Y., eski dönem Belediye Başkan Yardımcısı O.U., imar müdürü S.A., belediye çalışanları Y.N.Y. ve M.S., eski imar müdürü ve iş insanı U.B. ile S.G.Ç. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.S. ve S.G.Ç. savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.