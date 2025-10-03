KDK: ÖSYM iptal edilen soru ücretlerini iade etmeli
Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), ÖSYM sınavlarında iptal edilen sorular için adaylardan alınan itiraz ücretlerinin iade edilmesi gerektiğine hükmetti. KDK, ücretin geri ödenmemesini "hukuka ve hakkaniyete aykırı" buldu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Ekim 2025 15:46, Son Güncelleme : 03 Ekim 2025 15:48
İptal edilen soru ücretinin iade edilmesi KDK'ye taşındı
ÖSYM'nin sınavlarında, soruların bilimsel açıdan doğru olup olmadığının incelenmesi talebiyle yapılan başvurularda soru başına ücret alınması KDK'ye taşındı.
Hatalı olduğu iddia edilen sorunun iptal edilmesine rağmen başvuru ücretinin iade edilmediğini belirten bir vatandaş, para iadesinin sağlanmasını istedi.
KDK: Soru iptaline rağmen ücret iadesi yapılmaması hukuka ve hakkaniyete aykırı
Başvuruyu inceleyen KDK, iptal edilen sorularda bedel iadesi yapılmamasının menfaatler dengesinde idare lehine olduğu kanaatine vardı.
İdarenin, soru iptali gerçekleşmesine rağmen ücret iadesi yapmamasının hukuka ve hakkaniyete aykırı olduğuna işaret eden KDK, ÖSYM'ye, böyle durumlarda itiraz ücretinin iade edilmesi tavsiyesinde bulundu.