Ana sayfaHaberler Yaşam

Ankara'nın 5 ilçesinde 24 saat su kesintisi uygulanacak

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ), Kesikköprü İçme Suyu Ana İsale Hattı'ndaki arıza nedeniyle Çankaya, Yenimahalle, Etimesgut, Sincan ve Kahramankazan ilçelerindeki bazı mahallelerde yarın saat 08.00'den 5 Ekim saat 08.00'e kadar su kesintisi uygulanacağını bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Ekim 2025 16:03, Son Güncelleme : 03 Ekim 2025 16:03
Ankara'nın 5 ilçesinde 24 saat su kesintisi uygulanacak

ASKİ'den yapılan açıklamada, hattaki arıza nedeniyle 5 ilçenin kısmi bir alanında yarın saat 08.00'den 5 Ekim saat 08.00'e kadar su kesintisinin olacağı, yüksek kotlardaki abonelerin ise 5 Ekim saat 18.00'den sonra su almasının öngörüldüğü aktarıldı.

Su kesintisinden etkilenecek bölgeler şöyle:

"Etimesgut ilçesinde Göksu, Şehit Osman Avcı, Şeyh Şamil, Yavuz Selim, Tunahan, Güzelkent, Devlet, Şeker, Altay, Eryaman ve Yeşilova mahalleleri.

Sincan ilçesinde Yunus Emre, Ulubatlı Hasan, Gazi Osmanpaşa, Fatih, Törekent, Gökçek, Ahi Evran, Organize Sanayi Bölgesi, Mevlana, Osmaniye, Saraycık TOKİ ve Sincan üst kotlarında kalan Malazgirt, Pınarbaşı, Yenicimşit, Tandoğan, Selçuklu, Osmanlı ve Ertuğrulgazi mahalleri.

Çankaya ilçesinde Alacaatlı Mahallesi'nin bir kısmı, Ahmet Taner Kışlalı Mahallesi İLKO Sitesinin tamamı, Mavi Ladin Sitesi, Gama Sitesi, Çakırbey Villaları, Alacaköy Villaları, Dost Kent Sitesi, Sizinevler Sitesi, Angora Evleri, Beysukent, Beytepe alt kotları, Çayyolu, ve Ümitköy mahalleleri.

Yenimahalle ilçesinde Ata, Cumhuriyet ve Susuz mahalleleri.

Kahramankazan ilçesinde Kazan Saray Mahallesi ile Keresteciler bölgesi."

