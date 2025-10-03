CKM Ali Cem Köroğlu Sahnesi 'Zakir' ile Perde Açtı

İstanbul'da 3 adliyenin başsavcısı değişti
İstanbul'da 3 adliyenin başsavcısı değişti
TÜİK açıkladı: Eylül'de fiyatı en çok artan ve azalan ürünler
TÜİK açıkladı: Eylül'de fiyatı en çok artan ve azalan ürünler
Çanakkale'deki akran zorbalığı olayında görevden uzaklaştırma kararı
Çanakkale'deki akran zorbalığı olayında görevden uzaklaştırma kararı
KDK: ÖSYM iptal edilen soru ücretlerini iade etmeli
KDK: ÖSYM iptal edilen soru ücretlerini iade etmeli
Bakan Yerlikaya'dan polisler için mazeret ataması açıklaması
Bakan Yerlikaya'dan polisler için mazeret ataması açıklaması
Kamuda kaçak mal operasyonu: Kamu görevlileri dahil 9 tutuklama
Kamuda kaçak mal operasyonu: Kamu görevlileri dahil 9 tutuklama
Ak Partili belediye başkanının tüm mal varlığına el konuldu
Ak Partili belediye başkanının tüm mal varlığına el konuldu
Mahalli İdareler Reform Paketi hazır
Mahalli İdareler Reform Paketi hazır
MİT, İsrail'e bilgi satan avukatı yakaladı
MİT, İsrail'e bilgi satan avukatı yakaladı
Sahte Plakalı ve Çakarlı Araca Rekor Ceza: 334 Bin Lira
Sahte Plakalı ve Çakarlı Araca Rekor Ceza: 334 Bin Lira
Memur zamları eridi: Devlet Memurları Konfederasyonu'ndan tepki
Memur zamları eridi: Devlet Memurları Konfederasyonu'ndan tepki
Cevdet Yılmaz: Enflasyonla mücadelemiz devam etmektedir
Cevdet Yılmaz: Enflasyonla mücadelemiz devam etmektedir
Hatay'da deprem konutlarının hak sahipleri belirlendi
Hatay'da deprem konutlarının hak sahipleri belirlendi
Bakan Şimşek: Dezenflasyonun devamını sağlayacağız
Bakan Şimşek: Dezenflasyonun devamını sağlayacağız
İstanbul merkezli 3 ilde FETÖ irtibatlı 5 doktor yakalandı
İstanbul merkezli 3 ilde FETÖ irtibatlı 5 doktor yakalandı
İsrail, Sumud Filosu'ndaki son gemiye de baskın düzenledi
İsrail, Sumud Filosu'ndaki son gemiye de baskın düzenledi
Kamu-Sen'den çağrı: Memur ve emekliler için acil düzenleme şart
Kamu-Sen'den çağrı: Memur ve emekliler için acil düzenleme şart
Gürsel Tekin göreve devam edecek
Gürsel Tekin göreve devam edecek
Eylülde fiyatı en çok artan ve düşen ürünler belli oldu
Eylülde fiyatı en çok artan ve düşen ürünler belli oldu
Memur Sen: Hakem Kurulu'nun kararı yine enflasyona yenildi
Memur Sen: Hakem Kurulu'nun kararı yine enflasyona yenildi
Ekim ayı kira artış oranı belli oldu
Ekim ayı kira artış oranı belli oldu
Kredi frenine rağmen otomobil hız kesmiyor
Kredi frenine rağmen otomobil hız kesmiyor
MİT, İsrail casusu dedektifi yakaladı
MİT, İsrail casusu dedektifi yakaladı
Pompaya yansıdı: LPG'ye zam geldi!
Pompaya yansıdı: LPG'ye zam geldi!
Komisyon çalışmalarında yol haritası İmralı'ya gidiş gündemde yok
Komisyon çalışmalarında yol haritası İmralı'ya gidiş gündemde yok
Aziz İhsan Aktaş'ın 16 şirketine kayyum atandı
Aziz İhsan Aktaş'ın 16 şirketine kayyum atandı
Ayşe Barım'ın tahliyesine yapılan itiraz kabul edildi
Ayşe Barım'ın tahliyesine yapılan itiraz kabul edildi
Bakan Bayraktar: Türkiye 2027'den sonra en ucuz gazı alacak
Bakan Bayraktar: Türkiye 2027'den sonra en ucuz gazı alacak
Dışişlerinden İsrail'in alıkoyduğu Türk Vatandaşlarına dair açıklama
Dışişlerinden İsrail'in alıkoyduğu Türk Vatandaşlarına dair açıklama
Ak Partili Vekilin yaralandığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti
Ak Partili Vekilin yaralandığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti
Ana sayfaHaberler Yaşam

CKM Ali Cem Köroğlu Sahnesi 'Zakir' ile Perde Açtı

Etimesgut Belediyesi 100. Yıl Cumhuriyet Kültür Merkezi (CKM) bünyesinde yeniden düzenlenerek sanat dünyasına kazandırılan ve tiyatro sanatçısı Ali Cem Köroğlu'nun adı verilen sahne, perdelerini Uluslararası Kent Tiyatro Festivali'nde büyük ilgi gören "Zakir" oyunuyla açtı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 03 Ekim 2025 14:59, Son Güncelleme : 03 Ekim 2025 16:03
Yazdır
CKM Ali Cem Köroğlu Sahnesi 'Zakir' ile Perde Açtı

Sanata adanmış ömrüyle tanınan Ali Cem Köroğlu'nun ismini taşıyan salon, sanat camiası tarafından mutlulukla karşılanan bu anlamlı açılışa ev sahipliği yaptı. Festivalin ikinci gününde gerçekleşen etkinliğe, Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikcioğlu'nun yanı sıra Belediye Başkan Yardımcıları Mutlu Kerimoğlu, İhsan Bahri Bellek ve Ebru Keyvan da katıldı.

Yaşam Öyküsünden Sahneye: "Zakir" Büyüledi

Ali Cem Köroğlu Sahnesi'nin açılış oyunu, Ahmet Sami Özbudak'ın kaleminden çıkan ve yönetmenliğini Ersin Umut Güler'in üstlendiği "Zakir" oldu. Oyunda, Ali Seçkiner Alıcı ve Ersin Umut Güler sahnedeki performanslarıyla izleyicilerden tam not aldı.

Gerçek bir yaşam öyküsünden esinlenilen oyun, Ali Ilgaz'ın çocukluğundan başlayan ve mahalle sokaklarından İstanbul'un karmaşık labirentlerine uzanan hikayesini izleyiciye aktarıyor. Hikayeye, Masalsı Eren ve Charlie Chaplin gibi absürt hayali dostlar eşlik ederken, Ali Ilgaz'ın hayatındaki dört kilit isim olan Dede, Buket, Bedrettin ve Burak üzerinden farklı konular ele alınıyor.

Alevi-Bektaşi Geleneğinin Şiirsel Yolculuğu

"Zakir", özellikle Alevi-Bektaşi geleneğinin sazla, sözle ve dansla örülen şiirsel atmosferini sahneye taşıyor. Eşsiz bir kültürel yolculuğa davet eden bu derinlikli eser, yeni Ali Cem Köroğlu Sahnesi'ndeki sanatseverlere unutulmaz bir deneyim yaşattı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber