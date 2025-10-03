Tavuk döner yiyen 8 lise öğrencisi hastaneye kaldırıldı
Çorum'da bir iş yerinden sipariş ettikleri tavuk döneri yiyen 8 lise öğrencisi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedavi altına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Ekim 2025 16:10, Son Güncelleme : 03 Ekim 2025 16:10
Kale Mahallesi'ndeki Eti Lisesi'nde öğrenim gören 8 öğrenci, bir iş yerinden sipariş ettikleri tavuk döneri yedikten bir süre sonra mide bulantısı ve kusma rahatsızlıkları yaşadı.
Durumun bildirilmesi üzerine okula sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri yapılan öğrenciler, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel hastanelere kaldırıldı.