Oyuncu Ufuk Bayraktar'a 11 yıl 3 aya kadar hapis talebi

Oyuncu Ufuk Bayraktar'ın bir işletmeyi koruma adı altında sahibinden para istediği, reddedilmesi üzerine işletme sahibine "Seni burada barındırmayacağım görürsün" diyerek yumrukla saldırdığı iddiasına yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede Bayraktar'ın 11 yıl 3 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

03 Ekim 2025 16:25
Oyuncu Ufuk Bayraktar'a 11 yıl 3 aya kadar hapis talebi

Beyoğlu'nda 20 Ağustos 2025'de oyuncu Ufuk Bayraktar'ın bir işletmeye giderek işletmeyi koruma adı altında para istediği, işletme sahibinin bunu reddetmesi üzerine "Seni burada barındırmayacağım görürsün" diyerek yumrukla saldırdığı iddiasına yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Ahmet P. 'müşteki', Ufuk Bayraktar ve Volkan Akbaş 'şüpheli' sıfatıyla yer aldı.

"Mahallemizin gençleri burayı korusun, siz onlara haftalık 25 bin lira para verin"

Hazırlanan iddianamede, şüpheliler Bayraktar ve Akbaş'ın müşteki Ahmet P.'ye ait işletmeye giderek bir müddet orada oturdukları, bu sırada müştekinin kardeşi olan Halil P.'yi görüp onunla bir toplantı yapmak istediğini söyledikleri, daha sonra müşteki Ahmet P.'nin şüphelilerin yanına gittiğinde Ufuk Bayraktar'ın ekranında 'kartlar yeniden dağıtılıyor oyunda biz de varız' şeklinde yazı bulunan telefonu müştekiye göstererek 'bu işletmeye çökmeye çalışıyorlar, mahallemizin gençleri burayı korusun, siz onlara haftalık 25 bin lira para verin, onların WhatsApp grupları var bütün mahalle bu çocukların, ben onlar para kazansın diye söylüyorum' şeklinde sözler söyleyerek müştekiden koruma adı altında para istediği anlatıldı.

"Şikayetini geri çek ben hallederim konuyu" diyerek müşteki üzerinde baskı kurmaya çalıştığı belirtildi

Müşteki Ahmet P.'nin bunu kabul etmemesi üzerine bu kez kendisinden haftalık 10 bin lira kadar fiyatı düşürdüğü, ancak müştekinin kendilerinin polisin koruyacağını söyleyerek bu talebi reddettiğinin aktarıldığı iddianamede, Ufuk Bayraktar'ın ise bu kez 'sonra görüşeceğiz' diyerek diğer şüpheli ile birlikte mekandan ayrıldıkları, bu olayın ardından geçen süre zarfında mekana bir kaç kez gelen şüphelilerin ardından 1 ay kadar görünmedikleri ancak en son 20 Ağustos 2025'de tekrardan geldiklerinde Ufuk Bayraktar'ın sinirli bir şekilde müştekinin yanına gelerek tekrardan kendisiyle konuşmak istediğini belirttiği kaydedildi. Bayraktar'ın müştekinin kendisiyle konuşmak istememesi üzerine 'seni burada barındırmayacağım görürsün' diyerek müştekiye saldırıp yumrukla vurduğu, müştekinin polis çağırmasıyla olay yerine polisler geldiğinde diğer şüpheli Volkan Akbaş'ın müştekinin yanına gelerek 'şikayetini geri çek ben hallederim konuyu' diyerek müşteki üzerinde baskı kurmaya çalıştığı belirtildi.

Şikayetini geri çekti

Müşteki Ahmet P.'nin ek ifade vererek Ufuk Bayraktar'ı yanlış anlamış olabileceğini belirttiği ve şikayetinden vazgeçtiğinin kaydedildiği iddianamede, şüphelilerin eylem ve fikir birliği içinde müştekiye karşı birden fazla kişiyle birlikte iş yerinde yağmaya teşebbüs suçunu işledikleri hususunda yeterli şüpheye ulaşılarak haklarında kamu davası açılması yoluna gidildiği ifade edildi.

11'er yıl 3'er aya kadar hapis talebi

Hazırlanan iddianamede şüpheliler Ufuk Bayraktar ve Volkan Akbaş'ın 'iş yerinde birden fazla kişi ile birlikte yağmaya teşebbüs' suçundan 7 yıl 6 aydan 11 yıl 3 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

