Hazine arazisi satışı vaadiyle 2 kişiyi dolandırdılar: 9 tutuklama

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Bürosunca, kamu görevlileriyle ilişkileri olduklarını söyleyip kentteki milli emlak arazilerinden yer alınacağı ve yurt dışından kredi ayarlanacağı vaadiyle 2 müştekiden, 13 milyon lira ve 1 milyon 78 bin dolar menfaat temin ettikleri belirlenen 9 kişi hakkında nitelikli dolandırıcılık suçundan soruşturma başlatıldı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ve Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Ankara merkezli 3 ilde yapılan operasyonlarla şüpheliler C.D, E.K, B.A, M.Ç.G, B.K, A.B, C.G, G.G. ve S.K. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklandı.