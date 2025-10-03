TOKİ'nin 'kiralık sosyal konut' projesinin detayları belli oldu
Adalet Bakanı Tunç: Türkiye'yi terörden tamamen kurtaralım

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Terör fitnesi hem trilyonlarca kayba uğrattı hem de büyük acılar yaşamamıza neden oldu. Şimdi artık diyoruz ki bu kayıpları yaşamayalım. Türkiye'yi terörden tamamen kurtaralım." dedi.

03 Ekim 2025
Bakan Tunç, AK Parti Edirne İl Başkanlığı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin 41 yıldan bu yana terörle mücadele ettiğini söyledi.

Terörle mücadelede binlerce şehit verildiğini belirten Tunç, "Bu uğurda şehitler verdik, gazilerimiz oldu. Trilyonlarca kayıp yaşadık, bu kaybı yaşamasaydık bugün 'enflasyon' diye hiçbir şey konuşmazdık. Ekonomik kalkınmamız ve refahımız kat kat yüksek olurdu. Terör fitnesi hem trilyonlarca kayba uğrattı hem de büyük acılar yaşamamıza neden oldu. Şimdi artık diyoruz ki bu kayıpları yaşamayalım. Türkiye'yi terörden tamamen kurtaralım." dedi.

Tunç, teröre zemin hazırlayan unsurları ortadan kaldırmanın gayreti içinde olduklarını anlattı.

Şehitlerin emanetine her zaman sahip çıkacaklarını vurgulayan Tunç, şöyle devam etti:

"O şehitlerimiz terörsüz Türkiye için mücadele ettiler, biz de onların emanetine sahip çıkarak terörsüz Türkiye'yi inşallah başarıya ulaştırmak zorundayız. Hukuk devleti imkanları içerisinde bunlar gerçekleşecek. Milletimizi rahatsız edecek, şehit ailelerimizi rencide edecek hiçbir adımı bugüne kadar atmadık. Bundan sonra da atmayız. Milletimiz ne isterse onu yaparız. Biz milletimizin partisiyiz. Milletimizin taleplerine duyarlı olduğumuz için 23 yıldır iktidardayız, millet bizden vazgeçmedi. Bundan sonrada iktidarda onların sesi olmaya çalışacağız."

- Yeni anayasa çalışmaları

Bakan Tunç, Türkiye'nin yeni bir anayasaya ihtiyacı olduğunu belirtti.

Mevcut anayasanın bir darbe anayasası ve vesayetçi bir ruha sahip olduğunun altını çizen Tunç, şunları kaydetti:

"Bu kadar reforma, bu kadar demokratikleşme adımlarımıza rağmen anayasamızdaki vesayetçi ruhu tamamen silmek yeni bir anayasayla mümkün olacaktır. Demokratik, sivil, katılımcı bir anayasayı, milletin temsilcilerinin yazdığı ve onların oyladığı ve sonra millet tarafından oylanan bir anayasayla Türkiye Yüzyılı'na başlamamız lazım. Bu bizim milletimize olan borcumuz. Anayasayı, darbecilerin yazmış olması bile tek başına değiştirmek için yeterli bir sebeptir. İnşallah parlamentoda bir uzlaşma zemini olur, hem terörsüz Türkiye hedefinde hem de yeni anayasa hedefinde ülkemiz önemli mesafeler alır."

Bakan Tunç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ortaya konan hedeflere tek tek ulaşarak Türkiye Yüzyılı'nı hep birlikte inşa edeceklerini vurguladı.

Hükümet olarak Edirne'nin hak ettiği yatırımlara hız kesmeden devam edeceklerini aktaran Tunç, partilerinin bir millet hareketi olduğunu ve gücünü milletten aldığını belirtti.

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ve İl Başkanı Belgin İba da ziyaretleri nedeniyle Bakan Tunç'a teşekkür etti.

Bakan Tunç, programı kapsamında Edirne Valiliği'ni de ziyaret etti. Valiliğe Edirne Valisi Yunus Sezer'le gelen Tunç'u il protokolü karşıladı. Çiçekle iki öğrenci tarafından karşılanan Bakan Tunç, çiçekleri öğrencilere armağan etti.

Edirne Adliyesi'ni de ziyaret eden Tunç, Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Tuğan Sarıca tarafından karşılandı. Sarıca'nın makamına geçen Bakan Tunç, buradan sonra Edirne Barosu'na ziyarette bulundu.

Tunç, ardından Kırklareli'ne hareket etti.

