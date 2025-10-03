TOKİ'nin 'kiralık sosyal konut' projesinin detayları belli oldu
Ana sayfaHaberler Eğitim

Milli Eğitim Akademisi 3 işleviyle eğitime yön verecek

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin; "2016 yılında pilot uygulama olarak başlattığımız öğretmen akademilerini, geçtiğimiz yıl kurumsal hale getirecek bir yasal düzenleme hayata geçirdik. Milli Eğitim Akademisi 3 tane işlevi yerine getirecek." dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 03 Ekim 2025 18:55, Son Güncelleme : 03 Ekim 2025 19:03
Milli Eğitim Akademisi 3 işleviyle eğitime yön verecek

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul Öğretmen Akademileri ve Atölyeleri'nin 2025-2026 eğitim öğretim yılı açılışı için İstanbul Üniversitesi'nde düzenlenen programda ilk derse katıldı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, İstanbul Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Yahya Güldiken ile diğer protokol üyeleri eşlik etti. Program 1 dakikalık saygı duruşunda bulunmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

"Dünyaya adalet getirmek üzere kurgulanan bir medeniyetin parçasıyız"

Bakan Tekin ilk derste yaptığı konuşmada "Bizim içinde neşet ettiğimiz medeniyet ve müntesibi olmaktan gurur duyduğumuz medeniyet, dünyaya adalet getirmek üzere kurgulanan bir medeniyetin parçasıyız. Dolayısıyla bizim aslında attığımız her adım, yürüttüğümüz her iş, bugünün özelinde de Türkiye Yüzyılı Maarif Modelini inşa ederken, kurgularken, çıkış noktamız burasıydı. Bir kere devletin varoluş gerekçesi, eğitimin varoluş gerekçesi, bizim Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli için içerisine ısrarla yerleştirdiğimiz insan. İnsan olmamızdan kaynaklanan birbirimize duyduğumuz saygı, insan olmamızdan kaynaklanan etrafımızdaki kişilere duyduğumuz saygı, onların temel hak ve hürriyetlerine duyduğumuz saygı, doğaya, tüm canlılara duyduğumuz saygı. Bizim aslında eğitim ve öğretim sistemimizin odağında olan bir konu" dedi.

"Filistin'de 60 binin üzerinde insanın vahşice bir soykırıma tabi tutulduğu bir dünyayı yaşamazdık"

Konuşmasına devam eden Bakan Tekin, "Dünyada eğitimle ilgili kişiler asıl işini unutmasaydı bugün Filistin'de 60 binin üzerinde insanın vahşice bir soykırıma tabi tutulduğu bir dünyayı yaşamazdık. Biz eğer asli işlevimiz olan barışı, insan haklarını, insanın yek değerine duyması gereken saygıyı, adaleti önceleyen bir düzeni tesis etmeyi varlık sebebimiz olarak görseydik, eğitim öğretim sistemleri olarak. Bugün bahsettiğimiz şeylerin hiçbirisi yaşanmazdı. Yaklaşık 52 dakikada 1 çocuk şu anda Gazze'de şehit ediliyor. Bunların içerisinde henüz 1 yaşını bile tamamlamamış kişiler var. Dolayısıyla ben şunun altını çizmek istiyorum, biz bir adım attık. Attığımız adımla Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli diye tanımladığımız modelle bunu uluslararası ortamlara da bu şekilde savunuyoruz. Diyoruz ki gelin eğitimle ilgilenen yöneticiler olarak bizler asli işlerimizi yani dünyaya barış getirmek, dünyaya adalet getirmek, dünyada temel hak ve hürriyetlerin korunduğu bir düzeni hep beraber inşa etmek, dünyada demokrasinin egemen olduğu bir düzeni inşa etmek için hep beraber çaba sarf edelim. Biz Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı olarak bunu merkeze alan bir eğitim öğretim programı inşa ettik" ifadelerini kullandı.

"Milli Eğitim Akademisi 3 tane işlevi yerine getirecek"

Milli Eğitim Akademisinin 3 işlevi yerine getireceğini söyleyen Bakan Tekin, "2016 yılında pilot uygulama olarak başlattığımız öğretmen akademilerini, geçtiğimiz yıl kurumsal hale getirecek bir yasal düzenleme hayata geçirdik. Milli Eğitim Akademisi 3 tane işlevi yerine getirecek. Bunlardan biri öğretmen istihdam süreci. İkincisi öğretmen arkadaşlarımızın 5'er yıllık periyotlarla mesleki gelişimlerinde düzenlemek. Aslında bu öğretmen akademilerinin pilot başlangıç diye tanımlamaya çalıştığım 2016'daki süreç buydu. Eğitim akademisi bu işlevi yerine getirecek. Bu arada İstanbul'daki ilk milli eğitimimiz akademimizde tahmin ediyorum restorasyonu bitti. Sultanahmet'teki binamız onu da yakın bir zamanda hizmete açmış olacağız. Milli eğitim akademilerinin üçüncü işlevi de eğitim kurumu yöneticisi arkadaşlarımızın çok zorlandıkları konular var. Bir test sınavıyla eğitim kurumu yöneticisi oluyorlar ve sonrasında neyle karşılaşacaklarını görmüyorlar. Bizim milli eğitim akademisinde yapacağımız üçüncü iş, eğitim kurumu yöneticisi yetiştirmek" diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, daha sonra Beyazıt Ford - Otosan İlkokulu öğrencilerini ziyaret ederek bayrak törenine katıldı.

