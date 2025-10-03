Vali Şahin: Ankara'da yüzde 48'lik bir trafik artışı var

Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Emniyet Müdürlüğü bünyesinde Motosikletli Polis Timleri (Yunuslar) eğitimini tamamlayan 7'si kadın toplam 85 polis için Atatürk Orman Çiftliği içerisinde düzenlenen sertifika törenine katıldı. Törende sertifikalarını alan Yunus polisleri, motosikletli gösteri, zeybek oyunu gösterileri düzenledi. Vali Şahin, eğitimlerini tamamlayıp sertifika alan Yunus polislerine başarılar dileyerek, kendilerinin ve vatandaşların can güvenliğini tehlikeye düşürmeden görev yapmalarını istedi.

'7 BİN 18 GÖÇMENİN KİMLİK KONTROLÜ YAPILMIŞ'

Eylül ayında Ankara geneli asayiş verilerini paylaşan Şahin, "1-30 Eylül arasında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığımızın çeşitli suçlardan aradığı şahıslara yönelik yapmış oldukları çalışmalarda aralarında 20 yıl ve üzeri hapis cezası alan 32, 10 yıl ve üzeri hapis cezası alan 74, 5 ila 10 yıl arasında hapis cezası alan 155, 5 yıla kadar hapis cezası alan 1042 ve ifadeye yönelik olarak aranan 2 bin 267 kişi olmak üzere toplam 3 bin 570 kişi yakalanmıştır. Düzensiz göçle mücadelemiz de aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda yine eylül ayı içerisinde 7 bin 18 göçmenin kontrolleri yapılmış, kimlik kontrolleri yapılmış. Bunlardan 132 düzensiz göçmenle ilgili gerekli işlemler yapılmıştır. Büyük bir kısmı da geri gönderme merkezine teslim edilmiştir. Yine trafik Ankara için önemli bir konu. Bu konuda da vatandaşımızın trafikte daha rahat, daha güvenli seyredebilmesi için arkadaşlarımız tedbirlerini arttırdılar. Ankara genelinde geçen yıla oranla yüzde 48 bir trafik artışı var. Ticari taksilerde ve okul servislerinde yapılan denetimlere önem veriyoruz. Burada önemli artışlar var. Bu titiz denetimler sonucunda şartlarını yerine getirmeyen ya da hız yapan, alkol kullanan şahıslara yönelik olarak ciddi yaptırımlar uygulanıyor" diye konuştu.

'EYLÜL AYINDA 4 SUÇ ÖRGÜTÜ ÇÖKERTİLDİ'

Siber suçların günümüzde önemli bir sorun haline geldiğini aktaran Şahin, "Maalesef insanlarımız siber ortamda daha rahat ikna ediliyor. Burada da vatandaşlarımızın çok dikkatli olmalarını tavsiye ediyoruz ama biz de hem emniyetimiz hem jandarmamız olarak siber alanında çok ciddi mücadele ediyoruz. Bu manada da 2 bin 802 hesap suçlusu tespit edilmiş ve özellikle yasa dışı bahis, kumar ve bilişim alanında 14 ayrı operasyon gerçekleştirilmiştir. Bu operasyonlarda 74 kişi gözaltına alınmış ve bunların 20'si de tutuklanmıştır. Eylül ayı içerisinde organize suç örgütlerine yönelik 4 operasyon gerçekleştirilmiş ve bu operasyonlarda 18 kişi gözaltına alındı. 11 kişi tutuklandı ve 6 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bu etkin çalışmalar sonucunda da eylül ayında 4 organize suç örgütü çökertilmiş durumda. Narkotik suçlarla mücadelede 929 olay ya da operasyona müdahale edilmiş, bu operasyonlar gerçekleştirilmiş ve bu operasyonlar neticesinde 1627 kişi gözaltına alınmış bunların 178'i tutuklanmıştır. Yine 123 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Bu operasyonlarda 81 kilo civarında uyuşturucu madde yine 1 milyon 750 bin 919 adet de 'uyuşturucu ecza hap' dediğimiz madde ele geçirilmiş, 351 kök de kenevir elde edilmiştir. Terörle mücadele konusunda da tüm terör üyelerine yönelik 35 operasyon geçen eylül ayında yapıldı. Bu operasyonların neticesinde 114 kişi gözaltına alındı ve bunların 40'ı tutuklandı. 24'ü adli kontrol olarak serbest bırakıldı" dedi.