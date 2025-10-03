TOKİ'nin 'kiralık sosyal konut' projesinin detayları belli oldu
Ana sayfaHaberler Eğitim

Bakan Tekin: 3 bin 200 rehabilitasyon merkezinde 600 bin öğrenci eğitim alıyor

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Beşiktaş'ta Bakanlık ve Türkiye Beyazay Derneği arasında gerçekleştirilen 'Özel Eğitim'de Rehberlik Çalışmaları İş Protokolü' imza törenine katıldı. Törende konuşan Bakan Tekin, "Özel rehabilitasyon merkezlerinde eğitim desteği verdiğimiz yaklaşık 600 bin özel eğitim öğrencimiz daha var. Onlar da ilave olarak yaklaşık olarak 3 bin 200 tane özel rehabilitasyon merkezimizde bu hizmetleri veriyoruz" dedi.

Bakan Tekin: 3 bin 200 rehabilitasyon merkezinde 600 bin öğrenci eğitim alıyor

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Beşiktaş Şehit Öğretmen Hüseyin Tunç Özel Eğitim okulunda düzenlenen Özel Eğitim'de Rehberlik Çalışmaları İş Protokolü imza törenine katıldı. Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye Beyazay Derneği arasında imzalanan protokolün amacının özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerimizin sosyal ve fiziksel çevrelerinden ayrılmadan, toplumla uyumlu ve etkileşim içinde eğitim süreçlerini desteklemek amacıyla imzalanan törene Bakan Yusuf Tekin'in yanı sıra Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Mustafa Otrat, Beyazay Derneği Başkanı Lokman Ayva, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Programda öğrencilerin hazırlamış olduğu müzik dinletisi gerçekleştirildi. Ardından Bakanlık ve Türkiye Beyazay Derneği arasında Özel Eğitim'de Rehberlik Çalışmaları İş Protokolü imzalandı. İmza töreninin ardından Beyazay Derneği Başkanı Lokman Ayva, Milli Eğitim Bakan'ı Yusuf Tekin'e hediye ve çiçek taktim etti.

ÖZEL REHABİLİTASYON MERKEZLERİNDE EĞİTİM DESTEĞİ VERDİĞİMİZ YAKLAŞIK 600 BİN ÖZEL EĞİTİM ÖĞRENCİMİZ DAHA VAR

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Bazı insanların engellerini biz görüyoruz ama bazılarınınkini görmüyoruz ama dediğim gibi Allah hepimizi aynı yaratmış. Bir kısmımız engellerimizde yaşamayı biliyoruz, bir kısmımız engellerimizi dışarıdan hissettiriyoruz, bir kısmımızın ki hissedilmiyor ama hepimiz aynı dünyada yaşıyoruz. Aynı nimetlerle donatılmış dünyada yaşıyoruz. Hepimiz eşitiz. Dolayısıyla mevzuya böyle bakmamız lazım. Genel müdürümüz 724 bin öğrenciden bahsetti. Bu öğrencilerimizin içerisinde bir kısmı kaynaştırma öğrencisi, bir kısmı özel eğitim okuluna devam ediyor. Bir kısmı özel eğitim sınıfında olmak üzere 3'üncü kategori oldu. 4'üncü kategori evde bakım hizmeti verdiğimiz öğrencilerimiz var. 5'incisi hastanede bakım hizmeti verdiğimiz öğrencilerimiz var. Bunu ben uluslararası toplantılarda böyle 5 kategoriden bahsettiğimde gerçekten Türkiye adına bu ülkede eğitime bu kadar katkı veren Cumhurbaşkanımıza bir kez daha teşekkürü borç biliyorum. Bu anlamda yaptıkları için, bu anlamdaki katkıları için her ortamda gurur duyuyorum. Yaklaşık olarak bu rakamların dışında özel rehabilitasyon merkezlerinde eğitim desteği verdiğimiz yaklaşık 600 bin özel eğitim öğrencimiz daha var. Onlar da ilave olarak yaklaşık olarak 3 bin 200 tane özel rehabilitasyon merkezimizde bu hizmetleri veriyoruz" dedi.

'TOPLUM TOPYEKÜN BERABER HAREKET ETMELİ'

Bakan Tekin, "Benim yaklaşımım şu, bu kadar kaynak aktarıyoruz, bu kadar emek sarf ediyoruz ama bir tane veli çocuğunun sınıfında bir kaynaştırma öğrencisini istemediğinde bütün teori çöküyor. O yüzden ben diyorum ki bu işleri yaparken bu iş sadece bakanlığın ya da cumhurbaşkanlığının ayıracağı bütçeyle, ayıracağı emekle olmuyor. Bulunduğum her ortamda diyorum ki bunu yapmak için toplum topyekün beraber hareket etmeli" ifadelerini kullandı.

'BÜTÜN EĞİTİM SİSTEMİNİ KUCAKLAYARAK GELECEĞE YÜRÜMEMİZ LAZIM'

Beyazay Derneği Başkanı Lokman Ayva , "Şuan da Türkiye'mizin geldiği nokta kıyas kabul edilemeyecek kadar çok önemli bir nokta. Bizim hep beraber milli eğitimimizin bir parçası haline gelerek geleceği bütün millet olarak, bütün eğitim sistemini kucaklayarak geleceğe yürümemiz lazım. Şu anda Türkiye'nin en kıymetli alanı, en güçlü alanı mukayesenin üstünlük alanı eğitim alanımız, gençlerimiz ve nüfusumuz. O yüzden de bizler eğitimin bir parçası olarak bu hem gurur duymalı, hem de bu gurur duyacağımız başarıları daha iyi noktalara gelmesi için el ele vermeliyiz" şeklinde konuştu.

