A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı

A Milli Takım'da oynanacak iki kritik mücadele öncesinde aday kadroya davet edilen 27 oyuncu belli oldu.

2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde ay-yıldızlı temsilcimiz 11 Ekim'de deplasmanda Bulgaristan ve 14 Ekim'de Kocaeli'nde Gürcistan ile karşılaşacak.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2025 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net