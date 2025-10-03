A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı
A Milli Takım'ın Bulgaristan ve Gürcistan maçları aday kadrosu belli oldu.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 03 Ekim 2025 20:24, Son Güncelleme : 03 Ekim 2025 20:25
2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde ay-yıldızlı temsilcimiz 11 Ekim'de deplasmanda Bulgaristan ve 14 Ekim'de Kocaeli'nde Gürcistan ile karşılaşacak.
A Milli Takım'da oynanacak iki kritik mücadele öncesinde aday kadroya davet edilen 27 oyuncu belli oldu.
Barış Alper Yılmaz cezası sebebiyle Bulgaristan - Türkiye mücadelesinde forma giyemeyecek.
