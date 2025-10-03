Öğrenci servisiyle otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü

Urucu ve Yılmaz'ın cenazeleri, olay yerine gelen Gönen Belediyesine ait cenaze aracıyla Gönen Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Okul servisi sürücüsü ile 7 öğrenci ise hafif yaralandı.

