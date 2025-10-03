Eşi ve çocuğuyla marketten dönerken öldürülmüştü: 4 tutuklama

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. 9 şüpheliden 4'ü çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanırken, 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay güvenlik kamerasına da yansırken, Akbay'ın oğlunun bacağına da seken mermi isabet ederken, 2 şüpheli otomobille olay yerinden kaçtı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 9 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, 30 Ağustos'ta saat 19.30 sıralarında Karasu ilçesine bağlı Kabakoz Mahallesi 819 Sokak'ta meydana geldi. Eşi ve 4 yaşındaki oğlu ile birlikte market alışverişinden ellerinde poşetlerle dönen Ömer Akbay, sokak ortasında uğradığı tabancalı saldırıda başından vuruldu.

