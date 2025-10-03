4 Ekim 2025 tarihli atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı
Vatandaş şikayet etti: Bir ayda sürekli fiyat artıran ev sahibine ceza!
Hamas'tan Trump'ın teklifine yanıt: Müzakerelere hazırız
YSK, CHP'nin İstanbul kongresine onay verdi
Türkiye, İsrail'deki vatandaşlarını özel bir uçakla alacak
Ceza infaz personeline özel gün: 6 Haziran'da kutlanacak
Bakan Kacır açıkladı: Türkiye'nin ilk yerli batarya paketi yolda!
TOKİ'nin 'kiralık sosyal konut' projesinin detayları belli oldu
Yatırımcının rotası değişti: Borsa gerilerken altın ve döviz kazandırdı
Milli Eğitim Akademisi 3 işleviyle eğitime yön verecek
Çay devinden tarihi karar: 39 yıl sonra Türkiye üretimini sonlandırdı
Kazada yaralanan Ak Partili Vekil yoğun bakımda tutuluyor
Bakan Bolat açıkladı: Fiyat etiketlerine devrim gibi düzenlemeler geliyor!
İstanbul'da 3 adliyenin başsavcısı değişti
TÜİK açıkladı: Eylül'de fiyatı en çok artan ve azalan ürünler
Çanakkale'deki akran zorbalığı olayında görevden uzaklaştırma kararı
KDK: ÖSYM iptal edilen soru ücretlerini iade etmeli
Bakan Yerlikaya'dan polisler için mazeret ataması açıklaması
Kamuda kaçak mal operasyonu: Kamu görevlileri dahil 9 tutuklama
Ak Partili belediye başkanının tüm mal varlığına el konuldu
Mahalli İdareler Reform Paketi hazır
MİT, İsrail'e bilgi satan avukatı yakaladı
Sahte Plakalı ve Çakarlı Araca Rekor Ceza: 334 Bin Lira
Memur zamları eridi: Devlet Memurları Konfederasyonu'ndan tepki
Cevdet Yılmaz: Enflasyonla mücadelemiz devam etmektedir
Hatay'da deprem konutlarının hak sahipleri belirlendi
Bakan Şimşek: Dezenflasyonun devamını sağlayacağız
İstanbul merkezli 3 ilde FETÖ irtibatlı 5 doktor yakalandı
İsrail, Sumud Filosu'ndaki son gemiye de baskın düzenledi
Kamu-Sen'den çağrı: Memur ve emekliler için acil düzenleme şart
Vatandaş şikayet etti: Bir ayda sürekli fiyat artıran ev sahibine ceza!

Ticaret Bakanlığı, vatandaşın şikayeti üzerine incelenen bir ev ilanında fiyat artışının "genel ekonomik verilere uygun olmadığının" tespit edildiğini, ilan sahibine 100 bin lira idari para cezası uygulandığını duyurdu.

Haber Giriş : 03 Ekim 2025 23:35, Son Güncelleme : 03 Ekim 2025 23:41
Vatandaş şikayet etti: Bir ayda sürekli fiyat artıran ev sahibine ceza!

Ticaret Bakanlığı, sosyal medyadan yaptığı açıklamada bir vatandaşın paylaşımını ihbar kabul ederek harekete geçti. Bakanlığın Basın Müşaviri Bekir Kaplan, X hesabından yaptığı açıklamada, söz konusu ev ilanının ayrıntılarının incelendiğini, fiyat artışlarının piyasa verileriyle uyumlu olmadığının belirlendiğini aktardı.

Fiyat 1 ayda sürekli değişti

Kaplan'ın verdiği bilgilere göre, "Güvenpark'ta sauna, fitness, akıllı daire" başlığıyla yayınlanan ilanda 1 Eylül 2025'te 6 milyon 750 bin lira istenirken, 2 Ekim'de fiyat 8 milyon liraya çıkarıldı. İlan sürecinde fiyat 8,5 milyona yükseltildi, ardından 7 milyon 150 bine indi, 30 Eylül'de 7 milyon 100 bin lira olarak güncellendi. Son olarak 2 Ekim'de 8 milyon liraya çıkarılan ilan için 100 bin lira idari para cezası uygulandı ve ilan yayından kaldırıldı.

Sosyal medya paylaşımı ihbar kabul edildi

Bakanlık, B.K. isimli bir vatandaşın "Bir ilan buldum. Ülkede iki günde savaş çıkmış olacak ki, 900 bin lira artış olmuş. Bu işlerin standartı yok mu?" paylaşımını ihbar kabul ederek inceleme başlattı.

Bakanlıktan hatırlatma: "Emlak piyasası yakından takip ediliyor"

Ticaret Bakanlığı daha önce 30 Mayıs 2025'te yaptığı açıklamada, emlak sektöründe manipülatif fiyat artışlarına karşı uyarıda bulunmuştu. Açıklamada, "İlan platformlarında yer alan taşınmaz ilanlarının yakından takip edildiği, tüketici mağduriyetine yol açacak fiyat artışlarına izin verilmeyeceği" vurgulanmıştı.

Bakanlık ayrıca yönetmelik değişikliğiyle, yalnızca emlak işletmelerinin değil taşınmaz sahiplerinin de piyasa dengesini bozacak fiyat artışları yapmaları halinde idari yaptırımla karşılaşacaklarını duyurmuştu.

