Vatandaş şikayet etti: Bir ayda sürekli fiyat artıran ev sahibine ceza!

Ticaret Bakanlığı, sosyal medyadan yaptığı açıklamada bir vatandaşın paylaşımını ihbar kabul ederek harekete geçti. Bakanlığın Basın Müşaviri Bekir Kaplan, X hesabından yaptığı açıklamada, söz konusu ev ilanının ayrıntılarının incelendiğini, fiyat artışlarının piyasa verileriyle uyumlu olmadığının belirlendiğini aktardı.

Fiyat 1 ayda sürekli değişti

Kaplan'ın verdiği bilgilere göre, "Güvenpark'ta sauna, fitness, akıllı daire" başlığıyla yayınlanan ilanda 1 Eylül 2025'te 6 milyon 750 bin lira istenirken, 2 Ekim'de fiyat 8 milyon liraya çıkarıldı. İlan sürecinde fiyat 8,5 milyona yükseltildi, ardından 7 milyon 150 bine indi, 30 Eylül'de 7 milyon 100 bin lira olarak güncellendi. Son olarak 2 Ekim'de 8 milyon liraya çıkarılan ilan için 100 bin lira idari para cezası uygulandı ve ilan yayından kaldırıldı.

Sosyal medya paylaşımı ihbar kabul edildi

Bakanlık, B.K. isimli bir vatandaşın "Bir ilan buldum. Ülkede iki günde savaş çıkmış olacak ki, 900 bin lira artış olmuş. Bu işlerin standartı yok mu?" paylaşımını ihbar kabul ederek inceleme başlattı.

Değerli vatandaşımız,



İletmiş olduğunuz mesaja istinaden, ilan sitesi üzerinden verilen ve fiyatının kısa süre içerisinde 6.750.000 TL'den 8.000.000 TL'ye çıkarıldığı anlaşılan taşınmaz ilanı incelenmiştir.



İlanın bireysel bir kullanıcı tarafından verildiği, 1 Eylül 2025. https://t.co/nJjcQurSy8 Bekir Kaplan 🇹🇷 (@bekir_kaplan) October 3, 2025

Bakanlıktan hatırlatma: "Emlak piyasası yakından takip ediliyor"

Ticaret Bakanlığı daha önce 30 Mayıs 2025'te yaptığı açıklamada, emlak sektöründe manipülatif fiyat artışlarına karşı uyarıda bulunmuştu. Açıklamada, "İlan platformlarında yer alan taşınmaz ilanlarının yakından takip edildiği, tüketici mağduriyetine yol açacak fiyat artışlarına izin verilmeyeceği" vurgulanmıştı.

Bakanlık ayrıca yönetmelik değişikliğiyle, yalnızca emlak işletmelerinin değil taşınmaz sahiplerinin de piyasa dengesini bozacak fiyat artışları yapmaları halinde idari yaptırımla karşılaşacaklarını duyurmuştu.