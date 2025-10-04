4 Ekim 2025'ten önemli gündem başlıkları.

1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Abant'ta düzenlenecek TBMM Grubu Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı'na katılacak.

(Bolu/10.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Antakya'da Eski Uzun Çarşı ve Kemalpaşa Caddesi'nde alan incelemesi yapacak ve basın açıklamasında bulunacak.

(Hatay/14.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Valiliği ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret edecek, AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılacak.

(Samsun/12.00)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kaman Ceviz, Kültür ve Sanat Festivali Açılış Töreni'ne iştirak edecek, Japon Parkı Müzesi'ne ziyarette bulunacak, Karayolları Genel Müdürlüğü Toplu Açılış Töreni'nde yer alacak.

(Kırşehir/11.00/13.00/14.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'na İsrail ordusunun saldırısının ardından alıkonulan aktivistlerin durumu takip ediliyor.

(Gazze/Ankara)

2- İsrail'in, Gazze Şeridi'ne saldırıları, bölgedeki insani durum ve ABD Başkanı Donald Trump'ın duyurduğu Gazze planının yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs/Washington)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Malatya Kültür Yolu Festivali'nin açılış programına iştirak edecek, Valiliğe ziyarette bulunacak, festival alanındaki sergileri gezecek, Arslantepe Karşılama Merkezi'nin açılışını yapacak.

(Malatya/10.00-13.30)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 8. haftasına Gençlerbirliği-Corendon Alanyaspor, Kocaelispor-ikas Eyüpspor ve Galatasaray-Beşiktaş müsabakalarıyla devam edilecek.

(Ankara/14.30/Kocaeli/17.00/İstanbul/20.00)

2- Trendyol 1. Lig'in 9. haftası, Bandırmaspor-Eminevim Ümraniyespor, Atko Grup Pendikspor-Adana Demirspor, Erzurumspor FK-İmaj Altyapı Vanspor FK ve Amed Sportif Faaliyetler-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü maçlarıyla sürecek.

(Balıkesir/İstanbul/13.30/Erzurum/16.00/Diyarbakır/19.00)

3- Nesine 3. Lig'in 5. haftası, gruplarda oynanacak 12 karşılaşmayla başlayacak.

4- Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 3. haftası, 1 maçla başlayacak.

5- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasına Esenler Erokspor-Trabzonspor, Mersin Spor-Beşiktaş GAİN ve Türk Telekom-Bahçeşehir Koleji maçlarıyla devam edilecek.

(İstanbul/13.00/Mersin15.30/Ankara/18.00)

6- Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 2025-2026 sezonu, BOTAŞ-Beşiktaş BOA ve Fenerbahçe Opet-Emlak Konut maçlarıyla başlayacak.

(Ankara/13.30/İstanbul/14.00)

7- A Milli Erkek Voleybol Takımı ve A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2026 CEV Avrupa Şampiyonası'ndaki rakipleri, İtalya'da çekilecek kura çekiminde belli olacak.

(Bari/21.45)

8- EHF Kadınlar Avrupa Ligi ikinci tur rövanş maçında Armada Praxis Yalıkavak, Danimarka'nın HH Elite takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

(Horsens/17.00)

9- Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig'de 8. hafta maçları oynanacak; Köyceğiz Belediyespor-Rize Belediyespor, Giresunspor-Mihalıççık Belediyespor, Beşiktaş-Beykoz Belediyespor, Güneysu-Ankara Hentbol, Depsaş Enerji-İstanbul Gençlikspor ve Nilüfer Belediyespor-Spor Toto müsabakaları yapılacak.

(Muğla/Giresun/15.00/İstanbul/Rize/Ankara/17.00/Bursa/20.00)