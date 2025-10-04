Şehit Yakınları ve Gazilere İstihdam Hakkında Yeni Düzenleme Resmi Gazete'de

YÖNETMELİK

Karar Sayısı: 10454

Ekli "Terörle Mücadele Kanunu Kapsamında Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İstihdam Edilecekler Hakkında Yönetinelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetinelik"in yürürlüğe konulmasına, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun ek 1 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

3 Ekim 2025

Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI

TERÖRLE MÜCADELE KANUNU KAPSAMINDA KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA İSTİHDAM EDİLECEKLER HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 18/4/2014 tarihli ve 2014/6289 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Terörle Mücadele Kanunu Kapsamında Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İstihdam Edilecekler Hakkında Yönetmeliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan "3713 sayıh Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi kapsamına girenler hariç olmak üzere" ibaresi yürürlükten kaldırılmış, aynı bendin sonuna "ana, baba veya kardeşlerin bu hakkı kullanmaması durumunda eş veya çocuklardan toplam iki kişi," ibaresi eklenmiş, aynı fıkranın (b) bendinde yer alan "mensup personelden;" ibaresi "mensup personeli ve ceza infaz kurumu müdürü, infaz ve koruma başmemuru ve infaz ve koruma memuru unvanlı ceza infaz kurumu personelinden;" şeklinde değiştirilmiş, aym bendin sonuna "ana, baba veya kardeşlerin bu hakkı kullanmaması durumunda eş veya çocuklardan toplam iki kişi," ibaresi eklenmiş ve aynı fıkranın (ç) bendinde yer alan "3713 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi kapsamında vazife malulü sayılanlar ile" ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (ç) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"a) Bakanlık: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığım,

b) Başkanlık: Strateji ve Bütçe Başkanlığını,"

"ç) İstihdam hakkı sahibi: Hak sahiplerinden Bakanlıkça kamu kurum ve kuruluşlarına atama teklifi yapılmak üzere belirlenen kişiyi,"

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fikrasında yer alan "aile ve sosyal politikalar" ibaresi "aile ve sosyal hizmetler" şeklinde değiştirilmiş, ikinci, üçüncü ve sekizinci fikralan aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, onuncu fıkrasının (c) bendi ve on birinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

"(2) Eş ve çocuğun olmadığı, anne veya baba ile kardeşlerin toplam iki istihdam hakkına sahip olduğu durumda;

a) Anne veya babanın istihdam hakkını kullanabileceği durumda, annenin başvurusunda babanın, babanın başvurusunda annenin istihdam hakkından feragat ettiğine dair beyan alınır. Kardeşlerden birisinin anne ve babaya ait bu istihdam hakkını kullanabilmesi için anne ve babanın her ikisinden istihdam hakkmdan feragat ettiklerine dair beyan alınır.

b) Kardeşlerin istihdam hakkını kullanabileceği durumda, diğer hak sahibi kardeşlerden istihdam hakkından feragat ettiklerine dair beyan alınır.

(3) Anne, baba veya kardeşlerin toplam bir istihdam hakkına sahip olduğu durumda; annenin başvurusunda babanın, babanın başvurusunda annenin istihdam hakkından feragat ettiğine dair beyan alınır, kardeşlerden istihdam hakkından feragat ettiklerine dair beyan istenilmez. Bu hakkı kardeşlerden birinin kullanmak istemesi halinde, hak sahibi anne, baba ve diğer kardeşlerden istihdam hakkından feragat ettiklerine dair beyan alınır."

"(8) İki istihdam hakkının bulunduğu durumda hak sahibi anne, baba veya kardeşlerin kullanabileceği bir istihdam hakkım kullanmaması veya kullanamaması halinde bu haktan lehine feragat verdikleri eş veya çocuklardan birisi yararlamr. Lehine feragat edilen birden fazla kişi olduğunda bu kişiler arasında hak sahibi tespit komisyonu tarafından belirlenen kişi istihdam hakkından yararlanır."

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan "aile ve sosyal politikalar" ibareleri "aile ve sosyal hizmetler" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin üçüncü fikrası yürürlükten kaldırılmış, dördüncü fıkrasına "Belgelerin düzenlenmesi için" ibaresinden sonra gelmek üzere "adli sicil belgesi, sağlık kurulu raporu, erkek hak sahipleri için askerlik durum belgesi, öğrenim durumunu gösterir belge ve diğer" ibaresi eklenmiş, beşinci fikrasında yer alan "aile ve sosyal politikalar" ibaresi "aile ve sosyal hizmetler" şeklinde değiştirilmiş ve aym maddeye beşinci fikrasmdan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

"(6) İstihdam hakkının kullanımında hak sahiplerinden anne ile babanın, çocukların ve kardeşlerin her birinin kendi aralannda ihtilafin ortaya çıkması durumunda;

a) Hak sahibi tespit komisyonu, öncelikli olarak ihtilaf konusu istihdam hakkı için başvuru yapan kişiler hariç diğer hak sahiplerinin istihdam talepleri olup olmadığım tespit etmek üzere yazı ile beyanlanm ister. İlgililer bu durumun kendilerine tebliğ tarihinden itibaren on gün içinde yazılı olarak beyanlanm vermek zorundadırlar. Bu süre içinde yazılı beyan verilmemesi durumunda istihdam hakkından vazgeçilmiş sayılır. Bu husus, beyan talep yazısında açıkça ilgililere bildirilir.

b) Hak sahibi tespit komisyonu, istihdam talebinde bulunan hak sahipleri arasında bu hakkı kimin kullanacağına karar verirken ilgililer hakkında sosyal inceleme raporu düzenlenerek mal varlığı, diğer aile fertlerini geçindirebilme, öğrenim durumu, yaş ve adli sicil kaydı gibi hususlan göz önünde bulundurur.

c) Hak sahibi tespit komisyonu karan istihdam talebinde bulunan hak sahiplerine en geç on gün içerisinde tebliğ edilir. Tebliğde kararın gerekçesi ve karara karşı otuz gün içinde başvuruda bulunduğu aile ve sosyal hizmetler il müdürlüğüne itiraz edilebileceği belirtilir.

(7) İstihdam başvurusu reddedilen hak sahipleri, tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde hak sahibi tespit komisyonu kararına yazılı olarak itiraz etmedikleri takdirde karar kesinleşir.

(8) İtiraz halinde, illerde valinin veya görevlendireceği vali yardımcısının başkanlığında, il jandarma komutam, il emniyet müdürü, aile ve sosyal hizmetler il müdürü, sosyal güvenlik il müdürü ve valilik hukuk işleri şube müdüründen oluşan uyuşmazlık komisyonu kurulur.

(9) Uyuşmazlık komisyonu oyçokluğuyla karar alır. Oylama sonucunda eşitlik olması halinde başkanın oyu yönünde karar alınmış sayılır.

(10) Uyuşmazlık komisyonu, itirazı otuz gün içinde karara bağlar. Kesinleşen uyuşmazlık komisyonu karan Bakanlığa gönderilir. Bakanlığa gelen karann mevzuata aykın olduğunun belirlenmesi halinde, gerekçesi açıklanarak karann düzeltilmesi istenilir. Bakanlıkça belirtilen gerekçeyi ortadan kaldıracak yeni bir bilgi ve belge bulunmadığı takdirde, uyuşmazlık komisyonu kararım düzelterek Bakanlığa gönderir."

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Şehit Yakınlan ve Gaziler Daire Başkanlığına" ibaresi "Bakanlığa" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi yürürlükten kaldınlmıştır.

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci ve ikinci fikralan aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, üçüncü ve altıncı fikralan yürürlükten kaldınlmış, beşinci fikrasında yer alan "Başkanlıkça" ibaresi "Bakanlıkça" şeklinde değiştirilmiştir.

"(1) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun eki (I), (H), (IH) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan kamu kurum ve kuruluşlun, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıktan, il özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluştan, özel kanunla kurutan diğer her türlü kamu kurum ve kuruluştan; bu madde hükümleri çerçevesinde Bakanlık tarafindan istihdam hakkı sahibi olduğu belirlenerek kura sonucu 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurlan Kanununa tabi memur kadrolan ile sözleşmeli personel pozisyonlarına ve sürekli işçi kadrolanna, atama teklifi yapılanlan atamak zorundadır.

(2) Hak sahiplerinden ilköğretim, ortaokul, ilkokul mezunu olanlann hizmetli unvanlı kadro ve pozisyonlara; ortaöğretim ve yükseköğretim mezunu olanların, atama teklifinin yapıldığı tarihte öğrenim durumlan itibanyla ihraz ettikleri unvanın 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkmda Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki cetvellerde yer alması koşuluyla ihraz etmiş bulundukları unvanlara, bunların dışında katan ortaöğretim ve yükseköğretim mezunlarının ise memur unvanlı kadro ve pozisyonlara atama teklifleri yapılır. 2 nci maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde sayılan maluller ile 8/2/2018 tarihli ve 7091 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanunun 9 uncu maddesine göre tazminat hakkından yararlandınlanlann kendilerinin istihdam hakkından yararlanmalan ve ilköğretim, ortaokul, ilkokul mezunu olmalan halinde atama teklifleri memur unvanlı kadro ve pozisyonlara yapılır. İşçi kadrolarına yapılacak atama teklifleri sürekli işçi unvanlı kadroya yapılır."

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fikrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(1) İstihdam hakkı sahiplerinin atama teklifleri, il tercihleri de göz önünde bulundurularak Bakanlıkça kura usulü ile yapılır. Kura sonuçtan, Bakanlığm internet sitesinde ve e-Devlet üzerinden hak sahiplerine ilan edilir ve kamu kurum ve kuruluşlanna Başkanlıkça duyurulur. Sonuçlar ile ilgili olarak atama teklifi yapılan kuramlara veya hak sahiplerine aynca bir bildirim yapılmaz."

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci ve üçüncü fikralan yürürlükten kaldınlmıştır.

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "ilgisine göre Bakanlık veya Başkanlık" ibaresi "Bakanlık" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 12- Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fikrasmda yer alan "Bakanlar Kurulu" ibaresi "Cumhurbaşkanı" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 13- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 14- Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.