Bakan Bolat: Çok yakında fiyat etiket düzenlememiz geliyor

İSTOÇ Ticaret Merkezi'ni ziyaret eden Bolat, "İSTOÇ İş İnsanları İstişare Toplantısı"nda yönetim kurulu üyeleri ve esnaf ile bir araya geldi.

Bakan Bolat, toplantıda yaptığı konuşmada, İSTOÇ'un, Tahtakale'nin büyümesiyle oraya sığmayan iş yeri sahipleri için 1980'li yılların ortalarında planlanan toplu bir iş yeri kooperatifi olduğunu anımsatarak, şu anda 7 bin 300 iş yerine, 100 bin çalışana ve günlük 500 bin insan sirkülasyonunun olduğu dev bir ticaret şehrine döndüğünü anlattı.

Türkiye'de son 22 yılda yaşanan istikrar, gelişme ve kalkınma dönemine İSTOÇ üyelerinin de şahit olduğunu dile getiren Bolat, "Ayrıca 6,1 milyar dolarlık ihracat rakamı için sizlere çok teşekkür ediyoruz. İSTOÇ, 8. büyük ihracatçı il mertebesinde." diye konuştu.

Bolat, dijitalleşme ve internetle birlikte ticarette yaşanan değişimden bahsederek, e-ticaret değişimini yakalayamayanların ticaretinin yara alabileceğini, İSTOÇ üyelerinin bu konuda başarılı bir performans gösterdiğini söyledi.

Buradaki esnafı dinlemek ve şikayetlerini çözmek için bir araya geldiklerini vurgulayan Bolat, bakanlıktan çok geniş bir heyetle burada bulunduklarının altını çizdi.

"Türkiye her alanda büyüyor, ilerliyor"

Bakan Bolat, Türkiye'nin son 22 yılda büyük badirelere rağmen çok büyük ilerlemeler kaydettiğini belirterek, "Dünyayı geziyor, altyapısı ve üst yapısı yenilenmiş Türkiye'nin eğitimden sağlığa, enerjiden savunmaya, tarımdan sanayiye, hizmetlerden ticarete her alanda büyük mesafeler kat ettiğini memnuniyetle görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Kişi başına düşen milli gelir, ekonomik büyüme, istihdam ve ihracat gibi alanlardaki büyüme rakamlarını paylaşan Bolat, ihracat hedeflerine eylül ayı itibarıyla ulaştıklarını, istihdamda 28 aydır tek haneli rakamda bulunduklarını anlattı.

Bolat, Türkiye'nin her alanda büyüdüğünü ve ilerlediğini kaydederek, "Zaten bunun olumlu etkilerini dış politikada, savunma sanayisinde, ülkemizin dünyadaki itibar ve saygınlığında net olarak görebiliyoruz." şeklinde konuştu.

İmzalanan uluslararası anlaşmalara ve AB'den Türk Devletler Teşkilatına, İslam İşbirliği Teşkilatından Afrika'ya kadar dünyanın tüm noktaları ile ilişkilerin arttığını bildirdi.

"Esnafa bu yıl 128 milyar liralık kredi desteği sağladık"

Ticaret Bakanı Bolat, Türkiye'nin büyük mesafeler kat ettiği son 22 yılda darbe planları, Kovid-19 salgını, Kahramanmaraş merkezli depremler, bölgesel savaşlar gibi yerel ve küresel olumsuzluklarla karşı karşıya kaldığını söyledi.

Bolat, "(Kovid-19 dönemi sonrası) Büyük bir talep patlamasıyla ekonomik canlanma oldu ama bununla beraber çok yüksek enflasyon süreci yaşandı ve bütün dünya gibi biz de bu mücadeleleri veriyoruz. Ama bir farkımız var, bizim istihdam, ihracat, büyüme, milli gelir, kişi başına düşen milli gelir gibi alanlardaki göstergelerimiz hep yukarıya doğru yükseldi." yorumunu yaptı.

Bu olumsuzluklar karşısında finansman imkanları bollaşırken, son dönemde enflasyonla mücadele edebilmek ve bütçe dengelerini tutturmak için finansal istikrar amaçlı sıkılaştırılmış bir program izlendiğini dile getiren Bolat, "Bu çerçevede finans maliyetleri açısından haklı eleştirileriniz olabilir. Buna yönelik olarak çıkardığımız özel düzenlemeler var." dedi.

Bu alanda üretici, ihracatçı ve esnafa sunulan kredi ve teşvik desteklerine ilişkin bilgiyi paylaşan Bolat, "Esnafımıza bu yıl verdiğimiz 128 milyar liralık esnaf kredisi desteği var. Bunun da maliyeti yüzde 25. 22 yılda 17-18 milyar dolar esnafımıza finans desteği sağladık. 4,5 milyon kullandırım yapmışız. Sıkıntıları hep birlikte aşacağız" diye konuştu.

"İhracattan asla vazgeçmeyin, ihracatı önemseyin"

Bakan Bolat, ihracatın önemine işaret ederek, "Size tavsiyemiz ve sizden ricamız ne yaparsanız yapın, ihracattan asla vazgeçmeyin, ihracatı önemseyin. Yüzde 50 iç pazar-yüzde 50 ihracat, yüzde 40 iç pazar-yüzde 60 ihracat, yüzde 60 iç pazar-yüzde 40 ihracat gibi işinizi çeşitlendirin, pazarlarınızı çeşitlendirin." açıklamasında bulundu.

Esnafa e-ticarete ağırlık vermeleri ve bu alandan geri kalmamaları tavsiyesinde bulunan Bolat, son yıllarda e-ticarette yaşanan ivmelenmeden bahsetti.

Türkiye'de e-ticaretin cirosunun 2024'te 3 trilyon liraya çıktığını vurgulayan Bolat, "Ticaretle iştigal ediyorsak, üretim yapıp mal satmak istiyorsak, iç pazarla yetinmeyip dış müşterileri de hedefliyorsak önce e-ticaret, sonra e-ihracata mahkumuz ve mecburuz. Bunu unutmayalım. Biz bunu yapmazsak rakipler kısa sürede kapının önünde belirir ve müşterileri elimizden alırlar, götürürler. Tablo bu kadar net." ifadelerini kullandı.

"Destek mekanizmalarım sizlerin emrinde"

Ticaret Bakanı Bolat, perakende ticaret, abonelik sözleşmeleri, doğrudan satış, elektronik ilan, e-ticaret, emlak ve otomobil ticareti gibi alanlarda hayata geçirdikleri düzenlemelere ilişkin örnekleri paylaşarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Birçok alanda düzenlemelerimizi yaptık. Çok yakında, birkaç gün içinde fiyat etiket düzenlememiz geliyor. (Fiyat Etiketi Yönetmeliği'nde) Devrim gibi önemli kararlarımız, düzenlemelerimiz olacak. Biz bunları yaparken kuruluşlarla birlikte yapıyor, düzenlemelerimizi görüşe açıyoruz, onların fikirlerini alıyoruz. Bir odaya kapanıp kendi başımıza kendimiz uydurmuyoruz. Hep istişarelerle, koordinasyonla doğruyu bulmaya çalışıyoruz. e-İhracatta ve e-ticarette de önemli değişiklikler yaptık. Bunlar devam edecek. e-İhracata yönelik desteklerimiz aynı mal ihracatına, hizmetler ihracatına yönelik desteklerimiz gibi var. Birçok destek mekanizmamız sizlerin emrinde, hizmetinde, bunlardan faydalanabilirsiniz. Ticaret Bakanlığımızın imkanlarını, çalışmalarını lütfen iyi değerlendirelim. 7 gün 24 saat sizlerle iletişime açığız. Amacımız Türkiye Yüzyılı'nı Ticaretin Yüzyılı yaparak büyümeye devam etmek."

Bakanlıkta istişare toplantısına geniş katılım

Açılış konuşmalarının ardından Ticaret Bakanı Bolat ve beraberindeki heyet İSTOÇ esnafının ve üreticilerin talep ve şikayetlerini dinledi.

İkinci kısmı basına kapalı gerçekleştirilen toplantıya Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürü Mehmet Azgın, Gümrükler Genel Müdürü Mustafa Gümüş, Strateji Geliştirme Başkanı Adil Yıldırım, İç Ticaret Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Altındal, İstanbul Ticaret İl Müdürü İsmail Menteşe, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, İSTOÇ İş Adamları Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (İSTOÇDER) Başkanı Ahmet Acar ile İSTOÇ yöneticileri ve ticaret merkezinde faaliyet gösteren esnaf katıldı.