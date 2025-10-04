Burdur'da başıboş sokak köpeğinin saldırdığı kişi yaralandı

Burdur Belediyesi sınırları içindeki köpeğe yem vermek isteyen 60 yaşındaki taksici Hüseyin Tetik, başıboş sokak köpeğinin saldırısına uğradı.

Kolundan yaralanarak Burdur Devlet Hastanesine giden Tetik, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Tetik, yaptığı açıklamada, hayvanları çok sevdiğini ve her gün onları beslediğini anlattı.

Köpeğin ısırdığı anları anlatan Tetik, "Çevre yolundan geçerken bir hayvan gördüm. Aç olduğunu düşündüm. Ona yem vermek için durdum, o sırada kolumdan ısırdı. Hastaneye başvurdum. Dikiş attılar, aşı yaptılar taburcu oldum. 10 gün istirahat edeceğim." dedi.

Belediyelerin hayvanların beslenmesi için uygun alanlar oluşturulmasını isteyen Tetik, buna hayvanseverlerin de destek vereceğini dile getirdi.



