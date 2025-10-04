Bakan Kacır: Türkiye mobilite ekosisteminin dönüşümüne liderlik etmeye hazır

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Bursa Uludağ Üniversitesi'nde (BUÜ), Milli Teknoloji Atölyesi ve Arif Ağaoğlu İleri Teknoloji ve Mühendislik Laboratuvarları'nın açılış töreninde yaptığı konuşmada, üniversite-sanayi işbirliğini perçinleyecek tesisin faaliyete geçmesine katkı verenlere teşekkür etti.

Türkiye'nin 23 yılda bilim ve teknolojide atılım gerçekleştirdiğini belirten Kacır, "Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde, her alanda büyük ve güçlü Türkiye'nin temelini oluşturan bir araştırma ve inovasyon altyapısı inşa ettik. Bu dönemde bir yılda gerçekleştirilen Türkiye kaynaklı bilimsel yayınların sayısını 9 binden 52 bine yükselttik. Dünyada en fazla bilimsel yayın üreten ülkeler arasında 22'nci sıradan 14'üncü sıraya çıktık." ifadesini kullandı.

Bakan Kacır, araştırmacılar ve bilim insanları için sunulan destekler sayesinde Türkiye'nin bilimsel bilgi üretme kapasitesinde alınan mesafenin mutluluk verici olduğunu dile getirerek, bilim ve teknoloji temelli kalkınma yolculuğunda araştırma yetkinliğinin ekonomik değere dönüşmesinin önemini vurguladı.

"Teknoparkların sayısını 23 yılda 2'den 113'e çıkardık"

Üniversitelerin sahip oldukları kapasite ve kabiliyetlerle araştırma ve inovasyon ekosistemini çok yönlü besleyen, sanayiciler ve girişimcilerle omuz omuza çalışan dinamik bir yapıya kavuşmasını istediklerini söyleyen Kacır, şöyle devam etti:

"Türkiye Yüzyılı'nda, bilimde ve teknolojide öncü Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi önceliğimizdir. Son yıllarda üniversitelerle sanayi arasındaki sinerjiyi güçlendiren pek çok adım attık. Üniversitelerimizin bilgi ve araştırma potansiyelini, AR-GE ve inovasyon odaklı kalkınma için harekete geçiren teknoparkların sayısını 23 yılda 2'den 113'e çıkardık. 23 yıl öncesinin Türkiye'sinde sadece 56 şirket, teknoparklarda faaliyet gösteriyorken bugün Türkiye'nin teknoparklarında araştırma, geliştirme, inovasyon odaklı çalışan 11 bin 500 teknoloji girişimi var.

Eklemeli imalat, yerli ilaç ve aşı, sürdürülebilir tarım, elektrikli araç, yenilenebilir enerji, döngüsel ekonomi, kuantum gibi stratejik alanlarda kurduğumuz 20 yüksek teknoloji platformuyla AR-GE faaliyetlerinin ticarileşmesini hızlandırıyoruz. 6550 sayılı Kanun kapsamında, 7,2 milyar lira kaynak sağladığımız 12 ulusal araştırma altyapısı, sağlık, çip, nanomalzemeler, optik, yenilenebilir enerji, raylı sistem teknolojileri gibi kritik alanlarda yürüttüğü çalışmalarla sanayinin AR-GE ve inovasyon kapasitesini derinleştiriyor."

Kacır, nitelikli bilimsel çalışmalara ivme kazandıracak Arif Ağaoğlu İleri Teknoloji ve Mühendislik Laboratuvarlarına ilişkin şunları söyledi:

"Yaklaşık 4 bin 500 metrekarelik alana kurulu bu merkez, araştırmacılara, gençlere ve sanayicilere sunduğu imkan ve kabiliyetlerle, nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi ve yenilikçi teknolojilerin geliştirilmesinde önemli bir rol üstleniyor. Merkez bünyesinde yer alan laboratuvarlardan biri, Elektrikli Taşıtlar İçin Batarya Teknolojileri Araştırma ve Geliştirme Platformu mükemmeliyet merkezidir."

"Bursa'da üretilen 70 binin üzerinde Togg, sahipleriyle buluştu"

Bakan Kacır, şöyle konuştu:

"Küresel otomotiv endüstrisi, dijitalleşme, otonom sürüş, iklim değişikliği, yenilikçi malzemeler ışığında büyük bir dönüşüm yaşıyor. Tüketici tercihlerindeki değişim, emisyon standartları ve hükümetlerin sağladığı teşviklerle, elektrikli araçlara olan yönelim dünya genelinde ivme kazanıyor. Ülkemiz, sahip olduğu gelişmiş AR-GE ve inovasyon ekosistemi, güçlü ve köklü üretim altyapısıyla mobilite ekosisteminin dönüşümüne liderlik etmeye hazır konumdadır. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın ısrarı, iddiası ve güçlü liderliği sayesinde milletimizle buluşturduğumuz, elektrikli ve akıllı otomobilimiz Togg, yeni nesil mobilite vizyonumuzun sadece simgesi değil, aynı zamanda bu alandaki dönüşüm irademizin somut bir göstergesidir. Togg ile Türk milletinin kaybettirilmek istenen öz güveni dirildi, unutturulmak istenen hayalleri gerçeğe dönüştü. Bugüne dek Bursa'da üretilen 70 binin üzerinde Togg, sahipleriyle buluştu, yollara çıktı."

Togg'un AR-GE ve inovasyon adımlarını sürdüreceğini belirten Kacır, "İlk yerli batarya paketimiz, TOGG ve proje paydaşları işbirliğinde burada geliştiriliyor. Batarya paketlerinde ileri malzemeler ve yeni teknolojiler kullanarak araç ağırlığını azaltmayı, menzili artırmayı hedefleyen çalışmaların çıktıları, mobilite ekosistemimize önemli bir rekabet avantajı kazandıracak." dedi.

Bakan Kacır, merkez bünyesindeki bir laboratuvarda kompozit malzeme teknolojilerinin geliştirileceğini ifade etti.

"Genç mucitlerin önünü sonuna kadar açıyoruz"

Genç ve dinamik nüfusu ekonomik ve teknolojik bağımsızlığın teminatı olarak gördüklerini söyleyen Kacır, gençlerin hayallerinin peşinden gidebilmeleri, fikirlerini ürüne dönüştürebilmeleri için önemli adımlar attıklarını dile getirdi.

Kacır, ilki 2018'de düzenlenen TEKNOFEST kapsamındaki yarışmalara 20 bin gencin katıldığını, bu yılki yarışmalarda 1 milyon 200 bin gencin mücadele ettiğini söyledi.

Türkiye'nin dört bir yanında milli teknoloji atölyeleri kurulduğunu belirten Kacır, şunları ifade etti:

"Geçtiğimiz yıl üniversiteler ve TÜBİTAK destekli bilim merkezleri bünyesinde atölyelerin kurulmasına yönelik proje destek çağrımızı ilan ettik. Çağrımız kapsamında, ilk aşamada 50 atölyenin sözleşme ve kurulum sürecini başlattık. Bugün BUÜ'de açılan atölyeyle evlatlarımızı ileri teknoloji ekipmanları ve modern altyapıyla buluşturuyor, ülkemizin yarınlarını inşa edecek genç mucitlerin önünü sonuna kadar açıyoruz. Gençler, burada ortaya koyacakları eserler ve projelerle Milli Teknoloji Hamlesi'ne yeni bir ivme kazandıracak, Türkiye'yi yüksek teknoloji liginde daha yukarı taşıyacak. Hedefimiz, TÜBİTAK desteğiyle 81 ilimizin tamamında 100 atölyeyi hayata geçirmek."

Milli Teknoloji Kulüpler Birliği Programı'na başvurular ekim sonuna kadar devam edecek

Bakan Kacır, üniversite öğrencilerinin bilimsel ve teknolojik gelişmelere daha aktif katılmasını sağlamak, kulüpler arası işbirliğini güçlendirmek ve ortak projeler geliştirmelerine destek olmak amacıyla Milli Teknoloji Kulüpler Birliği Programı'nı başlattıklarını, Türkiye genelindeki üniversitelerin teknoloji kulüplerini tek çatı altında topladıklarını söyledi.

Kulüpler arasında koordinasyonu sağlarken, ortak projeler geliştirilmesini, teknik ve akademik destek mekanizmaları oluşturmayı hedeflediklerini dile getiren Kacır, "Buradan özellikle gençlerimize duyurmak isterim, Milli Teknoloji Kulüpler Birliği ilk destek çağrısı için başvurular, ekim sonuna kadar devam edecek." dedi.

Konuşmanın ardından BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Bakan Kacır'a hediye takdim etti. Daha sonra Milli Teknoloji Atölyesi ve Arif Ağaoğlu İleri Teknoloji ve Mühendislik Laboratuvarlarının açılış kurdelesi kesildi.

Törende, İleri Teknoloji ve Mühendislik Merkezi'ne ismi verilen Arif Ağaoğlu'nun oğlu Ahmet Ağaoğlu'na plaket takdim edildi.