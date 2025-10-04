Cinsel suçlar ve uyuşturucudan sabıkalı olanlar artık bu işlerde çalışamayacak

Hükümet, çocukların korunması için cinsel suçlar ile uyuşturucu suçlarından ceza alanlara çocuklarla ilgili işlerde çalıştırılmamasına yönelik bir düzenleme hazırlığında...

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın hazırladığı taslakta Çocukları Koruma Kanunu'na yeni bir madde eklenmesi öngörülüyor. Bu kapsamda haklarında cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı, reşit olmayanla cinsel ilişki, uyuşturucu madde imal ve ticareti, uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırma, müstehcenlik ve fuhuş suçları dahilinde soruşturma veya kovuşturma aşamasında bulunanların veya kesinleşmiş hüküm bulunan kişilerin, kamu veya özel sektöre ait çocuk hizmet birimleri, okullar, okul servisleri, kreşler, çocuk parkları gibi çocukların yoğun olarak bulunduğu, çocuklara hizmet veren yerlerde çalışması yasaklanacak.

Taslağa göre, bu suçlardan mahküm olanlar, kamu veya özel sektöre ait çocuk hizmet birimleri, adli görüşme odaları, okul, okul servisi, okul kantini, yurt, kreş, gündüz bakımevi, çocuk kulübü, çocuk parkı, oyun bahçesi, oyun salonu gibi çocukların yoğun olarak bulunduğu iş yerlerinde çalıştırılamayacak ve bu yerleri işletemeyecek.

Çalıştırana yaptırım geliyor

Taslakta sayılan yasaklara aykırı olarak işçi çalıştırana mülki amir tarafından bir aylık net asgari ücret tutarından üç net asgari ücret tutarına kadar idari para cezası verilecek. Fiilin ilk cezanın verilmesinden itibaren üç yıl içerisinde tekrarı halinde ilgili işletmenin ruhsatı iptal edilecek. Bu suçlardan mahkum olanlara çocuklarla ilgili iş yerlerinin açılması veya işletilmesi için izin ve ruhsat verilmeyecek. Bu kişilerce işletildiğinin tespit edilmesi halinde verilen izin ve ruhsatlar, bunları veren kamu kurum ve kuruluşları tarafından iptal edilecek.