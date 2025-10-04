Cinsel suçlar ve uyuşturucudan sabıkalı olanlar artık bu işlerde çalışamayacak
İstanbul'da DEAŞ adına eylem hazırlığında olan 2 çocuk yakalandı

İstanbul'da biri Türkmenistan uyruklu 2 çocuk şüphelinin, geçmiş yıllarda düzenlenen terör eylemlerinden ilham alarak İstanbul'da yeni bir saldırı hazırlığında olduklarına dair şifreli yazışmalar tespit edildi. Çocuklar düzenlenen operasyonla gözaltın alındı.

Haber Giriş : 04 Ekim 2025 09:42, Son Güncelleme : 04 Ekim 2025 09:41
İstanbul'da DEAŞ adına eylem hazırlığında olan 2 çocuk yakalandı

Güvenlik kaynaklarına dayanan bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi Müdürlüklerince küresel terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen çalışmalarda, yaşları 18'den küçük biri Türkmenistan uyruklu 2 çocuk şüpheli takibe alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde hareket eden güvenlik ve istihbarat birimleri, örgütün "yalnız kurt" eylemcisi oldukları yönündeki bulgulardan yola çıkarak, birbirlerinden bağımsız D.R. ve A.Y.G. adlı 2 şüphelinin sansasyonel eylem hazırlığında olduklarını tespit etti.

POLİS TAKİBE ALDI

İlk olarak örgüt bağlantılı kişilerin iletişim amacıyla kullandığı kapalı sistem haberleşme programlarına sızan polis, DEAŞ mensuplarıyla görüşmeler gerçekleştirdiğine dair bilgilere ulaşılan Türkmenistan kökenli D.R.'yi geçtiğimiz Temmuz ayında yakın takibe aldı.

İLK OPERASYON DÜZENLENDİ

D.R.'nin örgüt kontrolünde hareket ettiği anlaşınca Çocuk Şube Müdürlüğü ile yürütülen koordineli çalışmayla operasyon kararı alındı.

O tarihte yapılan operasyonda D.R. gözaltına alındı.

ÇEŞİTLİ ŞİFRELEME PROGRAMLARININ İZİNE ULAŞILDI

Zanlıdan ele geçirilen dijital incelemelerde, örgüt içi kapalı devre haberleşme programları ve uygulamaları (RocketChat, Techhaven, Trueerypt, Vepaerypt) ile çeşitli şifreleme programlarının izine ulaşıldı.

BOMBA YAPIMINA DAİR VİDEOLAR

Bu dijitallerde, Dron kullanımı hakkında çeşitli dokümanlar ve görseller, söz konusu görsellerde patlayıcı madde yapımına dair dokümanlar ve eğitim videoları, evde patlayıcı bomba yapımına dair videolar yer aldı.

Ayrıca aynı materyallerde, araçlara saldırı/eylem yapılabilmesi için kılavuz ve görsellerin bulunduğu örgütsel dokümanlarda, "saldırı taktikleri" isimli klasör ve çok sayıda örgütsel doküman deşifre edildi.

EV HAPSİ VERİLDİ

Polisteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen D.R. adlı çocuk şüpheli, çıkarıldığı mahkemece "Ev Hapsi" ile cezalandırılmasına karar verilerek salıverildi.

DEAŞ TARAFINDAN 'YALNIZ KURT' EYLEMİNE SÜRÜKLENİYORLAR

İstanbul TEM Şube ile İstihbarat Şube Müdürlüğünce DEAŞ'a karşı yürütülen bir başka operasyonda ise yine örgüt üyeleri tarafından kullanılan kapalı sistem haberleşme programlarında adı geçen A.Y.G. adlı çocuk şüphelinin eylem hazırlığında olduğu belirlendi.

2'NCİ OPERASYON DÜZENLENDİ

Örgüt mensuplarıyla görüşmeler gerçekleştirdiğine dair bilgi ve belgelere ulaşan polis, 9 Eylül tarihinde Ataşehir'de bir eve yapılan operasyon ile A.Y.G.'yi de gözaltına aldı.

Üzerinden çıkan dijitallerde biat videoları ve silahlı propaganda görselleri yer alan A.Y.G.'nin, sansasyonel bir eylem planı deşifre oldu.

SİLAH ATIŞ EĞİTİMLERİNE AİT VİDEOLAR

Şifreleme programları çözülen şüphelinin, patlayıcı madde yapımı, uzun namlulu silah sökme - takma eğitimi aldığına dair dosyalar ile silah atış eğitimlerine ait bulgulara ulaşıldı.

