Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

14 yaşındaki çocuğun kullandığı motosiklet kamyonetle çarpıştı

Manavgat ilçesinde 14 yaşındaki çocuğun kullandığı motosiklet kamyonetle çarpıştı; sürücü yaralandı. Ehliyetsiz sürücü ve motosiklet sahibine toplam 37 bin 354 lira ceza verildi.

14 yaşındaki çocuğun kullandığı motosiklet kamyonetle çarpıştı

Antalya'nın Manavgat ilçesi Sorgun Mahallesi'nde 14 yaşındaki Muhammed M. Ş.'nin kullandığı motosiklet, karşı yönden gelen kamyonetle çarpıştı. Kaza, Herford Caddesi'nden Hüseyin Avni Akın Caddesi yönüne seyir halindeyken meydana geldi.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu ve başından yaralandı. Olay yerine çağrılan 112 sağlık ekipleri, genç sürücüye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı.

EHLİYETSİZ SÜRÜŞE CEZA

Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, motosiklet sürücüsünün ehliyetsiz olduğunu ve aracın arkadaşına ait olduğunu belirledi.

Ehliyetsiz sürüşten dolayı motosiklet sürücüsüne ve motosikleti kullandıran kişiye ayrı ayrı 18 bin 677'şer lira olmak üzere toplam 37 bin 354 lira idari para cezası uygulandı.

