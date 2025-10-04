Ömer Çelik: İsrail'in saldırıları hemen durmalı

AK Parti Sözcüsü Çelik, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Hamas'ın ateşkes ve barışın tesisi için esir takasından işgalin tamamen sona erdirilmesine ve Filistin'in yalnızca Filistinliler tarafından yönetilmesi gerektiğine kadar geniş bir perspektif sunduğunu ifade etti.

Açıklamada, Arap, İslam dünyası ve uluslararası destekle ortaya koyulan kuralların ve önerilen mekanizmaların altının net olarak çizildiği belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Hamas'ın yanıtını barış için "olumlu bir yaklaşım" olarak değerlendiren mesajına da değinen Çelik, bu durumun ilk aşamada ateşkesin sağlanması ve insani yardımların önünün açılması için yeni bir zemin oluşturabileceğini kaydetti.

"Uluslararası destek verilmeli"

Çelik, Hamas'ın sergilediği bu kapsayıcı iradeye uluslararası toplumun destek vermesi gerektiğini vurgulayarak, "Bunun için İsrail'in saldırıları hemen durdurması, ateşkesin sağlanması ve insani yardımların Gazze'ye engelsiz şekilde ulaşması sağlanmalıdır. Sayın Cumhurbaşkanımızın ilk günden itibaren ateşkesin sağlanmasından bağımsız Filistin Devleti'nin kurulmasına kadar çizdiği hakiki çerçeve, çözümün kalıcı barışa dönüşmesinin en net yol haritasıdır." değerlendirmesinde bulundu.