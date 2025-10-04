SGK, 8 ayda yaklaşık 325 milyon lira 'Emzirme Ödeneği' verdi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, 1-7 Ekim Emzirme Haftası dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, SGK'nın sağladığı Emzirme Ödeneği ile ailelerin yanında olduklarını belirtti.

Bu yılın ilk 8 ayında gerçekleştirilen ödemelere ilişkin bilgi veren Işıkhan, "Bu yılın Ocak-Ağustos döneminde 263 binden fazla rapor için toplam 325 milyon TL'ye yakın ödeme yaptık. Yeni hayatlara destek olmaya, ailelerimizi güçlendirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bakan Işıkhan'ın paylaşımında yer alan infografiğe göre, doğum yapması halinde sigortalı kadına veya sigortalı olmayan eşinin doğum yapması halinde sigortalı erkeğe "Emzirme Ödeneği" verildiği hatırlatıldı. Vatandaşların ödenek durumunu e-Devlet üzerinden "Şahıs Ödemeleri Sorgulama" uygulamasından kontrol edebilecekleri bilgisine de yer verildi.