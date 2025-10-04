Ankara'da yarın "Gazze Kararlılık Yürüyüşü" düzenlenecek

Burada birçok konuşmacının katılımcılara hitap edeceği bir miting düzenlenecek.

Akademisyenler, gazeteciler, hukukçular, sağlık çalışanları, sanatçılar, futbol takımları taraftarları, engelliler, çocuklu ve bebekli anneler ile çeşitli meslek gruplarının yer alacağı yürüyüş, 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'nda tamamlanacak.

