DMKP, 13 yılda yaklaşık 73 bin hayvanı tedavi ederek doğaya saldı

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, 2012-2024 yılları arasında yürüttüğü rehabilitasyon çalışmaları kapsamında, 72 bin 683 yaban hayvanını tedavi ederek doğal yaşam alanlarına saldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Ekim 2025 13:10, Son Güncelleme : 04 Ekim 2025 13:11
Dünya genelinde 4 Ekim, yok olma tehdidi altındaki hayvan türlerini korumak, onlar konusundaki farkındalığı artırmak amacıyla "Hayvanları Koruma Günü" olarak kutlanıyor.

Bu kapsamda, DKMP Genel Müdürlüğü yaban hayvanlarını yaşam alanlarıyla koruyarak, fotokapan, halkalama ve GPS-GSM'li tasmalarla türleri izliyor ve koruma stratejilerini tespit ediyor.

Bölge düzeyinde inşa edilen rehabilitasyon merkezleri sayesinde de farklı nedenlerle yaralanan yaban hayvanları tedavi edilerek yaşam alanlarına salınıyor.

DKMP tarafından 2012-2024 yılları arasında yürütülen rehabilitasyon çalışmaları kapsamında 72 bin 683 yaban hayvanı tedavi edilerek doğal yaşam alanlarına bırakıldı.

Genel Müdürlük, bu yılın 1 Ocak-30 Eylül döneminde de yaban hayatının korunması, yaralı ve hasta bireylerin sağaltımı ile doğaya geri kazandırılması amacıyla yürüttüğü faaliyetleri aralıksız sürdürdü. Bu çerçevede, ülke genelindeki rehabilitasyon merkezlerine toplam 13 bin 143 yaban hayvanı ulaştırıldı.

Klinik muayene, görüntüleme, cerrahi ve yoğun bakım uygulamaları ile davranışsal rehabilitasyon süreçleri sonucunda 7 bin 990 birey sağlık, davranış ve ekolojik uygunluk kriterlerini karşılayarak doğal yaşam alanlarına salındı.

Söz konusu doğaya salım kararları, türün biyolojik gereksinimleri, uçuş/koşu kapasitesi, yön bulma ve doğal beslenme davranışının geri kazanımı, mevsimsel ve meteorolojik koşullarıyla salım yapılacak habitatın taşıma kapasitesi dikkate alınarak, ulusal mevzuat ve bilimsel rehberler ışığında verildi.

1127 bireyin tedavi süreci devam ediyor

Ayrıca, tedavisi tamamlanmış olmakla birlikte kalıcı fonksiyon kaybı nedeniyle doğaya geri dönüşü uygun görülmeyen 506 birey, hayvan refahı ilkeleri doğrultusunda ve protokoller çerçevesinde hayvanat bahçelerine devredildi. 1127 bireyin de tedavi ve rehabilitasyon süreci devam ediyor.

Söz konusu uygulamalarla saha-kurtarma, klinik bakım ve rehabilitasyon zincirinin bütününde uygulanan standartların etkinliği ortaya konuyor. Ayrıca merkezlere ulaşan vakaların tür, yaş, yaralanma tipi ve geliş nedeni bakımından heterojen yapısı sonuçlara doğrudan etki ediyor.

