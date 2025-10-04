Bakan Kurum: Hatay'da 66 Bin Yeni Konut Yapılıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hatay'da düzenlenen değerlendirme toplantısına katıldı ve burada önemli açıklamalarda bulundu. Toplantıya milletvekilleri, il valisi, belediye başkanları ve TOKİ Başkanı da katılım sağladı. Bakan Kurum, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, Hatay'da bugüne kadar 86 bin konut ve iş yerinin teslim edildiğini belirtti. Ayrıca kentte 66 bin konut ve iş yerinin daha yapımının sürdüğünü ifade etti.

Toplantıda Ele Alınan Konular

Tüm ilçelerdeki son durumun değerlendirilmesi

Antakya başta olmak üzere ilçelerdeki projelerin ilerleyişi

86 bin konut ve iş yerinin teslim edilmesi

66 binin üzerinde konut, iş yeri ve köy evinin yapımının devam etmesi

Kültürel ve Tarihi Alanlarda Çalışmalar

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından tarihi yerlerin, tescilli alanların ve vakıf eserlerinin restorasyonunun aralıksız sürdüğü vurgulandı. Bakan Kurum, "Hiç kimsenin şüphesi olmasın; Hatay'ı, Türkiye Yüzyılı'nın en güçlü kalelerinden biri yapana kadar tek bir an bile durmayacağız." ifadelerini kullandı.



