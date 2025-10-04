Hatay'da 9 kaçak avcı, drone ile tespit edildi
Hatay'da kaçak av yapmaya çalışan 9 kişi, drone ile yakalanarak haklarında idari yaptırım uygulandı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 04 Ekim 2025 15:38, Son Güncelleme : 04 Ekim 2025 15:39
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Hatay'da kaçak avcılara yönelik gerçekleştirilen denetimlerde 9 kişinin yakalandığını duyurdu.
"AVA GİDERKEN AVLANDILAR"
Bakan Yumaklı, av denetim faaliyeti kapsamında tespit edilen kaçak avcıların idari yaptırıma tabi tutulduğunu belirterek,
"Hatay'da kaçak avcılar ava giderken avlandı"ifadelerini kullandı.
"DOĞANIN SESİNE KULAK VERİYORUZ"
Yumaklı, doğal hayatın korunmasına yönelik çalışmaların aralıksız sürdüğünü vurgulayarak,
"Gökte süzülen kuşlardan, ormanda sessizce yürüyen ceylanlara kadar tüm canlıların güvenliği için gayret gösteriyor, doğanın sesine kulak veriyoruz"dedi.