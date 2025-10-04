Abdulkadir Uraloğlu: Kırşehir'de kent içi trafik yoğunluğunu azalttık
Kırşehir'de Karayolları Genel Müdürlüğü Toplu Açılış Töreni'nde konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 'Bu proje ile şehir içerisinde yaşanan trafik yoğunluğunu azaltarak sürüş konforunu arttırdık.' dedi.
Haber Giriş : 04 Ekim 2025 15:47, Son Güncelleme : 04 Ekim 2025 15:40
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kırşehir'in en büyük ilçesi Kaman'da hayata geçirilen üç ayrı karayolu yatırımının resmi açılış törenine katıldı.
Törende açılış konuşması yapan Bakan Uraloğlu, projelere dair detayları aktardı.
Uraloğlu'nun konuşmasında öne çıkan satır başları şunlar:
"Bu projede 35 metrelik bir köprü ve 1000 metrelik kavşak kollarını inşa ettik, bu yatırımla özellikle bayram ve tatil dönemlerinde şehir içerisinde yaşanan trafik yoğunluğunu azaltarak sürüş konforunu arttırdık."