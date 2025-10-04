Abdulkadir Uraloğlu: Kırşehir'de kent içi trafik yoğunluğunu azalttık

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kırşehir'in en büyük ilçesi Kaman'da hayata geçirilen üç ayrı karayolu yatırımının resmi açılış törenine katıldı.

Törende açılış konuşması yapan Bakan Uraloğlu, projelere dair detayları aktardı.

Uraloğlu'nun konuşmasında öne çıkan satır başları şunlar:

"Bu projede 35 metrelik bir köprü ve 1000 metrelik kavşak kollarını inşa ettik, bu yatırımla özellikle bayram ve tatil dönemlerinde şehir içerisinde yaşanan trafik yoğunluğunu azaltarak sürüş konforunu arttırdık."