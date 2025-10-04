Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kiralık Konut Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'de ateşkes planını ve Hamas'ın verdiği olumlu yanıtı değerlendirdi.

İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde toplu açılış ve temel atma töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas'ın Trump'a verdiği cevabı memnuniyetle karşıladıklarını belirterek "Hamas barışa hazır olduğunu gösterdi." dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Gazze'de 2 yıldır devam eden soykırımın durdurulması için yoğun çaba içerisindeyiz. Her alanda imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız. Amacımız Gazzeli kardeşlerimizi bir an önce huzura barışa ve güvenliğe kavuşturmaktır. Geçen hafta hem New York'ta hem Washington'da bu yönde temaslarda bulunduk mazlumların sesi olduk. Sayın Trump ile de bu meseleyi detaylıca konuştuk.

"İsrail saldırıları derhal durdurulmalı"

Dün akşam Sayın Trump ile telefon görüşmemizin en önemli gündemi yine Gazze'ydi. Hamas'ın Sayın Trump'a verdiği cevabı memnuniyetle karşılıyoruz. Hamas barışa hazır olduğunu gösterdi. Bölgemizde kalıcı barış için bir fırsat penceresi aralandı. İsrail'in saldırılarını derhal durdurması bu bakımdan çok önemli.

"Barış umudu solmamalı"

Filizlenen barış umutlarının solmalarına müsaade edilmemeli. Akan kanı dindirmek pek ala mümkündür. Tek bir masumun daha ölmemesi için ne yapılması gerekiyorsa Türkiye olarak bunu yapmaya devam edeceğiz. Küresel Sumud Filosu'nun umut yolcularını da ülkemize getiriyoruz.

Bir saat sonra İstanbul Havalimanı'na Sumud Filosu'nun sadece Türkiye'den gidenler değil, Malezya ve farklı ülkelerden de bazı Sumud yolcuları gelen kafilenin içerisinde yerlerini alacaklar. Bir saat sonra İstanbul'a inmiş olacaklar. Rabbim, Gazze'nin huzura kavuştuğunu görmeyi bize, milletimize, Filistin davasına destek olan vicdan sahibi herkese nasip etsin diyorum. Buradan Gazzeli mazlumlara dayanışma mesajlarımızı iletiyor, Türkiye'nin her zaman yanlarında olacağını tekrar ifade ediyorum.

"Depreme dayanıklı binanın ne kadar önemli olduğunu gördük"

Deprem ülkemizin en sancılı gerçeği. 6 Şubat'ta yaşadığımız asrın felaketinde depreme dayanıklı binanın ne kadar önemli olduğunu gördük. Perşembe günü yaşanan 5 büyüklüğündeki sarsıntı, bize Marmara'da da elimizi çabuk tutmamız gerektiğini hatırlattı. Depremi engellemek elimizde değil ama can ve mal kayıplarının önüne geçmek mümkün. Bunun için kentsel dönüşüm projeleri hayati öneme sahip. Büyükşehir Belediye Başkanlığımızdan itibaren bizim kentsel dönüşüm meselesindeki hassasiyetimizi herkes çok iyi bilir. Sultanbeyli'deki kentsel dönüşüm çalışmalarına da bu anlayışla hız verdik.

"81 ilimizde 500 bin sosyal konut inşa etmek için düğmeye basıyoruz"

Kentsel dönüşüm projelerini hızla yapabilmemiz için vatandaşlarımızın desteğine ihtiyacımız var. Önce can, önce huzur...

TOKİ'miz projelerine yenilerini ekliyor. 81 ilimizde 500 bin sosyal konut inşa etmek için düğmeye basıyoruz. İstanbul'daki

Fahiş kira artışlarını dengelemek için TOKİ'yle kiralık sosyal konut kampanyasını hayata geçireceğiz. Devlet olarak vatandaşımıza kiralık konut vereceğiz. Projenin detaylarını önümüzdeki günlerde paylaşacağız.

"CHP'nin başındaki zat belediye soyguncularına sahip çıkıyor"

Soygun düzenine bizzat kendileri göz yummuş. Bunlar ortaya dökülünce CHP'nin başındaki zat 'siyasi operasyon' diyerek belediye soyguncularına sahip çıkıyor. Bu skandalları ihbar eden CHP'li değil mi? Kaç kişinin haklarına girdilerse hepsinin hesabını mahkemelerde tek tek veriyorlar, verecekler. Her fırsatta yaptıklarını yüzlerine vuracağız."