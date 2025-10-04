Bakan Bayraktar: ABD ile 43 milyar dolarlık anlaşma yaptık
Eylülde gıdadaki zam şampiyonu yumurta oldu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kiralık Konut Açıklaması
İsrail'in alıkoyduğu 36'sı Türk 137 aktivist Türkiye'de
Parayla rapor veren doktor tutuklandı
Bakan Kurum: Hatay'da 66 Bin Yeni Konut Yapılıyor
Ceza infaz personeline özel gün: 6 Haziran'da kutlanacak
Kocaeli'de bir fabrikadaki iş kazasında 2 kişi öldü
Suç işleyen çocukların cezalarıyla ilgili düzenlemelere gidilecek
İstanbul'da vinç öğrenci yurduna devrildi
Hafif Raylı Sistem Hattı 1. aşaması için bakanlık devrede
Cinsel suçlar ve uyuşturucudan sabıkalı olanlar artık bu işlerde çalışamayacak
Zorunlu kış lastiği uygulamasında tarih öne çekildi
Devlet radara karşı uyaracak! Haftaya Meclis'e geliyor
İddia: Netanyahu, Trump'ın Hamas açıklamasına şaşırdı
Burdur'da başıboş sokak köpeğinin saldırdığı kişi yaralandı
Bakan Bolat: Çok yakında fiyat etiket düzenlememiz geliyor
Kütahya'da 4,1 büyüklüğünde deprem
Trump: İsrail derhal bombalamayı durdurmalı!
Diyanet İşleri Başlanlığı'nda atama ve görevden alma kararnamesi yayımlandı
Vatandaş şikayet etti: Bir ayda sürekli fiyat artıran ev sahibine ceza!
Hamas'tan Trump'ın teklifine yanıt: Müzakerelere hazırız
YSK, CHP'nin İstanbul kongresine onay verdi
Türkiye, İsrail'deki vatandaşlarını özel bir uçakla alacak
Bakan Kacır açıkladı: Türkiye'nin ilk yerli batarya paketi yolda!
TOKİ'nin 'kiralık sosyal konut' projesinin detayları belli oldu
Yatırımcının rotası değişti: Borsa gerilerken altın ve döviz kazandırdı
Milli Eğitim Akademisi 3 işleviyle eğitime yön verecek
Çay devinden tarihi karar: 39 yıl sonra Türkiye üretimini sonlandırdı
Kazada yaralanan Ak Partili Vekil yoğun bakımda tutuluyor
TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal: Stoklarımız Yeterli

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, problemli bir tüketim sezonu öngörmediklerini belirterek, "Elimizdeki stoklar, yetkilerimiz ve imkanlarımız bu noktada yeterli ve kurumsal tecrübemizle birlikte yönetebileceğimizi düşünüyoruz." dedi.

Gaziantep'te Çukurova Un Sanayicileri Derneği ve Güneydoğu Un Sanayicileri Derneği tarafından düzenlenen programda, hasat sonrası gelecek projeksiyonları ele alındı.

TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal, burada yaptığı konuşmada, tarımsal açıdan 2025'in kuraklıkların, zirai donun ve birtakım iklimsel olumsuzlukların yaşandığı bir üretim sezonu olduğunu söyledi.

Güldal, ülkenin tarımsal altyapısının güçlü olduğunu ve arz sıkıntısı yaşanmadığını belirterek, "Problemli bir tüketim sezonu öngörmüyoruz. Elimizdeki stoklar, yetkilerimiz ve imkanlarımız bu noktada yeterli ve kurumsal tecrübemizle birlikte yönetebileceğimizi düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Çakmak da Türkiye İstatistik Kurumu tahminlerine ve uluslararası verilere göre bu yıl buğdayda 19,6 milyon ton rekolte beklendiğini ifade etti. Çakmak, "Bölge başkanlarıyla yapmış olduğumuz ziyaret ve istişareler sonucu bu rakamın biraz daha altında kalacağımızı düşünüyoruz. Bu sezon özellikle Güneydoğu ve Çukurova başta olmak üzere tüm bölgelerimiz aşırı kuraklık ve don olayıyla karşı karşıya kaldı." dedi.


