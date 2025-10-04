Bolu'da tarihi eser operasyonu: Bir gözaltı

Evde yapılan aramada; 500 gram altın tozu, 335 adet değerli taş ve 13 tarihi eser niteliğinde obje bulundu.

Bolu İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak tarihi eserlerin bulunduğu bir eve operasyon düzenledi.

Bolu'da bir eve düzenlenen baskında 500 gram altın tozu, 335 adet değerli taş ve 13 tarihi eser niteliğinde obje ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

