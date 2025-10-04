Galatasaray Beşiktaş derbisinin ilk 11'leri belli oldu
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasındaki derbide Galatasaray, sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak. Derbinin ilk 11'leri belli oldu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Ekim 2025 19:01, Son Güncelleme : 04 Ekim 2025 19:05
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasındaki Galatasaray-Beşiktaş derbisinin hakem ve takım kadroları şu şekilde:
Stat: RAMS Park
Hakemler: Yasin Kol, Abdullah Bora Özkara, Bahtiyar Birinci
Galatasaray: Uğurcan Çakır, Singo, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Torreira, Lemina, Yunus Akgün, İlkay Gündoğan, Barış Alper Yılmaz, Osimhen
Beşiktaş: Mert Günok, Gökhan Sazdağı, Djalo, Emirhan Topçu, Jurasek, Ndidi, Orkun Kökçü, Cerny, Rafa Silva, Toure, Abraham