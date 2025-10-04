Bakan Bayraktar: ABD ile 43 milyar dolarlık anlaşma yaptık
Bakan Bayraktar: ABD ile 43 milyar dolarlık anlaşma yaptık
Fuat Oktay: İsrail Saldırıları Durdurmalı ve Kalıcı Barış Adımlarını Atmalı

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, Hamas'ın Gazze'de ateşkes planına olumlu yanıt vermesinin ardından sürece dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Oktay, İsrail'in saldırıları durdurmasını "önemli bir ilk adım" olarak nitelendirirken, bölgede atılması gereken kritik adımları sıraladı.

04 Ekim 2025
Fuat Oktay: İsrail Saldırıları Durdurmalı ve Kalıcı Barış Adımlarını Atmalı

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Gazze'deki son gelişmelere ve Hamas'ın ateşkes planına verdiği olumlu yanıta dikkat çekti.

Oktay, Hamas'ın cevabının ardından "İsrail'in saldırıları durdurması önemli bir ilk adımdır" ifadelerini kullandı. Ancak bu adımı kalıcı bir çözümün başlangıcı olarak gören Oktay, İsrail yönetiminden beklentilerini net bir dille aktardı.

İsrail'den Beklenen Üç Temel Adım

AK Parti Ankara Milletvekili Oktay, bu aşamadan sonra İsrail'in ivedilikle yerine getirmesi gereken hususları şu şekilde vurguladı:

Ateşkese uyulması: Saldırıların kesin olarak durdurulması ve kalıcı ateşkesin tesis edilmesi.

İnsani yardımlara izin: İşgal altındaki Filistin topraklarında aç, susuz ve ilaçsız bırakılan Filistinlilere insani yardımların girişine engel olunmaması.

Katliamın sona ermesi: Gazze'deki katliamlar ve soykırımın acilen sonlandırılması.

"İsrail Gazze'den Çekilmeli"

Mesajının sonunda kalıcı barışın sağlanması için atılması gereken en önemli adımlara değinen Oktay, İsrail'in "Gazze'den bir an önce çekilmesi" ve "kalıcı barış için gerekli adımları ivedilikle atması" gerektiğini belirtti.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay'ın bu açıklamaları, Türkiye'nin Gazze'deki ateşkes çabalarına verdiği güçlü desteği ve bölgede kalıcı çözüm beklentisini bir kez daha ortaya koydu.

